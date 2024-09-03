البريك وجونيور يحطان في الأولى

(MENAFN
- Al Watan)
نجحت إدارة نيوم، الصاعد حديثا إلى دوري Yelo، لأندية الدرجة الأولى في التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي محمد البريك قادما من الهلال، كما أنهت إجراءات انتقال لاعب
الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ويتصدر نيوم دوري الأولى حاليا، بعد مضي 3 جولات من الدوري
برصيد 9 نقاط، بعد انتصاره على أبها 2/صفر، والجندل 4/صفر، والجبيل بذات النتيجة، وكان الفريق الشمالي أبرم عدة صفقات
كبرى خلال الانتقالات الصيفية.
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