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البريك وجونيور يحطان في الأولى

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة نيوم، الصاعد حديثا إلى دوري Yelo، لأندية الدرجة الأولى في التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي محمد البريك قادما من الهلال، كما أنهت إجراءات انتقال لاعب الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ويتصدر نيوم دوري الأولى حاليا، بعد مضي 3 جولات من الدوري برصيد 9 نقاط، بعد انتصاره على أبها 2/صفر، والجندل 4/صفر، والجبيل بذات النتيجة، وكان الفريق الشمالي أبرم عدة صفقات كبرى خلال الانتقالات الصيفية.

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