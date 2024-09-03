الفتح يمدد عقد قائده

(MENAFN
- Al Watan)
جدد الفتح عقد قائده، المغربي مروان سعدان، لمدة موسمين إضافيين، ليواصل مشواره مع النموذجي حتى 2026.
تجدر الإشارة إلى أن اللاعب المغربي سعدان يتمتع بخبرة طويلة في الملاعب السعودية منذ قدومه للفتح موسم 2020، كما أنه يمتلك تجربة دولية مع منتخب
بلاده.
وسبق لسعدان اللعب في الدوري
المغربي مع الفتح الرباطي، قبل أن ينتقل لخوض تجربة احترافية في تركيا، كما نجح في تقديم مستويات، متميزة مع الفتح جعلته أحد أبرز اللاعبين في الدوري السعودي.
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