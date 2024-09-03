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الفتح يمدد عقد قائده

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد الفتح عقد قائده، المغربي مروان سعدان، لمدة موسمين إضافيين، ليواصل مشواره مع النموذجي حتى 2026.
تجدر الإشارة إلى أن اللاعب المغربي سعدان يتمتع بخبرة طويلة في الملاعب السعودية منذ قدومه للفتح موسم 2020، كما أنه يمتلك تجربة دولية مع منتخب بلاده.
وسبق لسعدان اللعب في الدوري المغربي مع الفتح الرباطي، قبل أن ينتقل لخوض تجربة احترافية في تركيا، كما نجح في تقديم مستويات، متميزة مع الفتح جعلته أحد أبرز اللاعبين في الدوري السعودي.

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