بقير يدعم فرسان مكة
التاريخ
9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد الوحدة مع قائد أبها السابق، التونسي سعد بقير، لتدعيم صفوف فرسان مكة خلال الموسم الحالي.
وكان بقير هدفا للعديد من الأندية السعودية، بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الماضي مع أبها الذي هبط لدوري الدرجة الأولى. وبدأت مسيرة بقير ((30 عامًا))، مع الملعب القابسي التونسي، وانتقل بعد ذلك إلى الترجي التونسي، ومنه إلى أبها.
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