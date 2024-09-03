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بقير يدعم فرسان مكة

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الوحدة مع قائد أبها السابق، التونسي سعد بقير، لتدعيم صفوف فرسان مكة خلال الموسم الحالي.
وكان بقير هدفا للعديد من الأندية السعودية، بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الماضي مع أبها الذي هبط لدوري الدرجة الأولى. وبدأت مسيرة بقير ((30 عامًا))، مع الملعب القابسي التونسي، وانتقل بعد ذلك إلى الترجي التونسي، ومنه إلى أبها.

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