البحري تنفي استهداف ناقلتها في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Watan)
في رد على التقارير الصادرة والمتعلقة بحادثة تعرضت لها ناقلة النفط "أمجاد" التابعة لشركة البحري، أوضحت الشركة أن الناقلة "أمجاد" كانت تعبر شمالا في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم، مؤكدة بشكل قاطع أن الناقلة "أمجاد" لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات.
وأشارت شركة البحري إلى أن الناقلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع، وبادرت الشركة بإبلاغ كافة الجهات المعنية والمختصة بالحادثة التي تعرّضت لها الناقلة، مؤكدة أنها تراقب الأوضاع عن كثب وعلى اتصال وثيق ومستمر مع أفراد الطاقم.
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