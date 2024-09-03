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البحري تنفي استهداف ناقلتها في البحر الأحمر

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) في رد على التقارير الصادرة والمتعلقة بحادثة تعرضت لها ناقلة النفط "أمجاد" التابعة لشركة البحري، أوضحت الشركة أن الناقلة "أمجاد" كانت تعبر شمالا في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم، مؤكدة بشكل قاطع أن الناقلة "أمجاد" لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات.
وأشارت شركة البحري إلى أن الناقلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع، وبادرت الشركة بإبلاغ كافة الجهات المعنية والمختصة بالحادثة التي تعرّضت لها الناقلة، مؤكدة أنها تراقب الأوضاع عن كثب وعلى اتصال وثيق ومستمر مع أفراد الطاقم.

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