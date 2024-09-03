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سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لرعاية أيتام كوسوفا

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع المشيخة الإسلامية في كوسوفا، لرعاية الأيتام في جمهورية كوسوفا.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس المشيخة الإسلامية لجمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا.
ويهدف المشروع إلى تخفيف تكاليف المعيشة لأسر الأيتام من خلال توزيع كفالات شهرية لكل يتيم؛ للإسهام في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمسكن والعلاج والتعليم، بالإضافة إلى تنظيم رحلات ترفيهية للأيتام في 29 محافظة بجمهورية كوسوفا، يستفيد منها 500 يتيم بشكل مباشر.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأيتام في الدول ذات الاحتياج.
سلال غذائية
وفي السودان، وزّع المركز 670 سلة غذائية في ولاية كسلا، استفاد منها 4.441 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
مساعدات إيوائية
وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 399 سلة غذائية و 399 حقيبة إيوائية و 50 خيمة في مناطق المكلا والسوم والعبر والريدة الشرقية بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5.187 فردًا من الفئات المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مؤخرًا.
وثمّن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة حضرموت محمد باجبير الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة النازحين في المديريات المتضررة، مؤكدا أن التدخل سيساهم - بمشيئة الله - في تقديم يد العون والدعم للأسر المتضررة.
وعبر المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات، التي أعادت لهم الأمل من جديد بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم.

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