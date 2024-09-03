سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لرعاية أيتام كوسوفا

(MENAFN
- Al Watan)
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع المشيخة الإسلامية في كوسوفا، لرعاية الأيتام في جمهورية كوسوفا.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس المشيخة الإسلامية لجمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا.
ويهدف المشروع إلى تخفيف تكاليف المعيشة لأسر الأيتام من خلال توزيع كفالات شهرية لكل يتيم؛ للإسهام في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمسكن والعلاج والتعليم، بالإضافة إلى تنظيم رحلات ترفيهية للأيتام في 29 محافظة بجمهورية كوسوفا، يستفيد منها 500 يتيم بشكل مباشر.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأيتام في الدول ذات الاحتياج. سلال غذائية
وفي السودان، وزّع المركز 670 سلة غذائية في ولاية كسلا، استفاد منها 4.441 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة. مساعدات إيوائية
وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 399 سلة غذائية و 399 حقيبة إيوائية و 50 خيمة في مناطق المكلا والسوم والعبر والريدة الشرقية بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5.187 فردًا من الفئات المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مؤخرًا.
وثمّن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة حضرموت محمد باجبير الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة النازحين في المديريات المتضررة، مؤكدا أن التدخل سيساهم - بمشيئة الله - في تقديم يد العون والدعم للأسر المتضررة.
وعبر المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات، التي أعادت لهم الأمل من جديد بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم.
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