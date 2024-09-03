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وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان تطورات أوضاع غزة

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطّاف.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، الرامية إلى ضمان استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، كما ناقش الوزيران أهمية التنسيق المشترك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

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