وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان تطورات أوضاع غزة

(MENAFN
- Al Watan)
أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطّاف.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، الرامية إلى ضمان استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، كما ناقش الوزيران أهمية التنسيق المشترك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية والإنسانية.
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