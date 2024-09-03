النيابة: السجن والغرامة عقوبة للتخفيضات غير المرخصة
التاريخ
9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أكدت النيابة العامة على منع التخفيضات على أسعار المنتجات أو المسابقات التجارية دون ترخيص من الجهات المختصة.
وبينت النيابة أنه يُعاقب عليها وفق نظام مكافحة الغش التجاري بالسجن لمدة تصل لـ 6 أشهر وغرامة تصل لـ 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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