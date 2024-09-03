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النيابة: السجن والغرامة عقوبة للتخفيضات غير المرخصة

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت النيابة العامة على منع التخفيضات على أسعار المنتجات أو المسابقات التجارية دون ترخيص من الجهات المختصة.
وبينت النيابة أنه يُعاقب عليها وفق نظام مكافحة الغش التجاري بالسجن لمدة تصل لـ 6 أشهر وغرامة تصل لـ 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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