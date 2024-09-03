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120 مشاركًا يتنافسون في هاكاثون الحوسبة بجامعة خالد

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل هاكاثون الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي المصاحب ((للمؤتمر السعودي الثاني عشر للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي))، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلةً بكلية علوم الحاسب، أعماله في يومه الثاني، بمشاركة 120 مشاركًا من مختلف التخصصات العلمية، موزعين على 30 فريقًا، يتنافسون على تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تواجه المملكة.
وأوضح وكيل كلية علوم الحاسب للشؤون التعليمية والتطوير الدكتور أيمن إبراهيم قحمش، أن الهاكاثون يهدف إلى تعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي لدى المشاركين من خلال توظيف تقنيات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول فعالة ومستدامة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 15 مرشدًا للإشراف على الفرق وتوجيهها خلال فترة المسابقة، لضمان تقديم مشاريع ذات جودة عالية وقابلة للتطبيق، كما تم اختيار 4 محكمين من ذوي الخبرة في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي لتقييم المشاريع واختيار الفائزين.
وأشار إلى أن الفعالية شهدت مشاركة 7 جهات أكاديمية، تشمل: جامعات الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، والملك خالد، وشقراء وبيشة وجدة والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لافتاً إلى أن الهاكاثون يتيح للفرق المشاركة العمل على مشاريعهم في 3 مسارات رئيسة، وهي: الذكاء الاصطناعي والبيئة، والحوسبة عالية الأداء والزراعة، وتحسين جودة الهواء، كما يتم فيها استخدام تقنيات الحوسبة عالية الأداء لتحليل البيانات، ومحاكاة النماذج، وتطوير حلول مبتكرة للمشاكل البيئية، موضحًا أن هذه المسارات تهدف إلى تقديم حلول تقنية قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين جودة الحياة والموارد البيئية في المملكة.
وأبان أن الهاكاثون سيقدم جوائز مالية تصل إلى أكثر من 40 ألف ريال، للفائزين الذين تمكنوا من تطوير أفضل الحلول المبتكرة التي تمثل إضافة حقيقية في مجال الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي جزءًا من جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي والابتكار التقني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهدافها في تطوير قطاع التقنية والابتكار؛ كما يمثل الهاكاثون فرصة فريدة للطلاب لاختبار مهاراتهم التقنية والعملية، والتعاون مع أقرانهم في مجالات متعددة لتحقيق الأهداف المشتركة.

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