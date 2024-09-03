الجامعة العربية تدعو لتفعيل نهج الصحة الواحدة

أكدت الدول العربية أهمية تفعيل نهج "الصحة الواحدة" على جميع الصعد

الوطنية والإقليمية والعالمية، لضمان حياة صحية وآمنة وكريمة للإنسان مع الحفاظ على صحة الحيوان والبيئة على حد سواء، وذلك للحد من خطر تفشي الأمراض والأوبئة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العربي، الذي يوافق 4 سبتمبر من كل عام.

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار "تعزيز نهج الصحة الواحدة"، وهو الشعار الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 60 التي انعقدت في 26 مايو 2024 بجنيف، وتضمن الموافقة على طلب جمهورية مصر العربية استضافة أعمال هذا الاحتفال.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن نهج "الصحة الواحدة" هو نهج متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين صحة الإنسان والحيوان، ويعتمد على الروابط الوثيقة بين هذه المجالات لإنشاء طرق جديدة للرصد ومكافحة الأمراض، وصولاً إلى تحسين الصحة العالمية. وأشارت إلى أن هذا النهج يأتي كدرس مستفاد من جائحة كوفيد-19، التي كانت أزمة صحية بشرية نتجت عن فيروس انتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وشددت على أهمية دعم التعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة في الدول الأعضاء لسد الثغرات في تنفيذ نهج "الصحة الواحدة"، خصوصاً وأن الأنظمة الصحية لا يمكنها وحدها التصدي للأوبئة والجوائح الصحية.

وأضافت أن مجلس وزراء الصحة العرب يعمل على تعزيز هذا النهج من خلال تبني استراتيجيات متنوعة، وتفعيل عمل اللجان المنبثقة عنه، وتعزيز الشراكة مع جميع الجهات وأصحاب المصلحة، للحد من تهديدات الصحة العامة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء في المنظمات الدولية لتحقيق هذا الهدف.

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