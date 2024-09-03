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طرق دبي تنفذ تحسينات مرورية على شارع أم سقيم لرفع انسيابية الحركة المرورية للموسم الدراسي الجديد

9/3/2024 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال تحسينات على شارع أم سقيم، وذلك من خلال افتتاح الطريق الجديد المؤدى إلى مدرسة كينجز، عبر توفير مسارين في كل اتجاه بطول 500 متر والذي يساهم في ربط مداخل المدرسة بالتحويلة الجديدة المنفذة في تلك المنطقة، وبالتالي تسهيل حركة دخول وخروج المركبات، وخفض الكثافة والازدحام المروري بنسبة تصل إلى 40% في أوقات الذروة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة التحسينات المرورية السريعة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات لعام 2024، لتؤكد استمرارية جهودها في تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، والزيادة في الطاقة الاستيعابية للطرق بما يواكب النمو المستدام لإمارة دبي، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية للأفراد والقطاعات المختلفة في الإمارة وفي مقدمتهم قطاع النقل المدرسي وأولياء
الأمور من ذوي الطلبة.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: " يأتي تنفيذ أعمال التحسينات، ضمن مشروع تطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كم، حيث يسهم المشروع في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 30% لتصل إلى 16,000 مركبة في الساعة بالاتجاهين."

وأضاف الشحي: "وفرت الهيئة ضمن التحسينات الأخيرة 200 موقف مؤقت لخدمة مرتادي المدارس من هيئة التدريس، وأولياء الأمور من ذوي الطلبة للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك لضمان تقديم مواقف منظمة، ومنعاً لعملية الوقوف العشوائي والخاطئ، الذي يتسبب في حدوث ازدحامات وإهدار للوقت خلال فترة دخول وخروج المركبات، وبالتالي تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، وتعزيز رضا الجمهور، لتكون دبي أفضل مدينة للحياة."

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