منصور بن زايد يستقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ــ في قصر الوطن في أبوظبي ــ معالي تشين مينار عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية وأمين لجنة الحزب في مدينة تيانجين.

ونقل معاليه في بداية اللقاء تحيات فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار..فيما حمله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى الرئيس الصيني وتمنياته لعلاقات البلدين مزيداً من النماء والتطور.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومعالي تشين مينار خلال اللقاء.. مسارات التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات خاصة التجارية والاستثمارية والتنموية بما يخدم تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدامين..وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين..مشيرين إلى أن البلدين يحتفيان خلال العام الجاري بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ويتطلعان إلى مزيد من التعاون الذي يعزز مصالحهما المشتركة خلال السنوات المقبلة.

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