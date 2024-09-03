الصحة العالمية: تطعيم 161 ألف طفل ضد شلل الأطفال خلال يومين في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تطعيم 161 ألف طفل فلسطيني خلال يومين ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى غزة ليتجاوز الهدف المقدر بنحو 156 ألفاً و550 طفلاً.

وقال الدكتور ريك بيبر كورن منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء (عبر الفيديو من غزة) للصحفيين في جنيف، إن البيانات الأولية تظهر أن حوالي 74 ألفا و340 طفلا تم تطعيمهم في اليوم الثاني من الحملة في الوقت الذي كان قد تم تطعيم أكثر من 86 ألفا و600 طفل في اليوم الأول.

وأضاف بيبر كورن أنه من المقرر تطعيم غالبية الأطفال المتبقين في وسط غزة بحلول نهاية الجولة الأولى، مشيرا إلى أنه تم نشر فرق متعددة في مواقع ثابتة أكبر مما يسمح لبعضها بالعمل كفرق متنقلة للوصول بشكل استباقي إلى الأطفال لضمان عدم تفويت أي طفل.

وأكد مسؤول "الصحة العالمية"، أن فرق التطعيم واجهت أعداداً أكبر من السكان في المغازي والبريج والمصدر حيث تم ارسال شحنتين إضافيتين من اللقاحات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في المغازي والبريج بسبب ارتفاع الطلب.

ونوه الدكتور بيبر كورن إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن هناك خطرا كبيرا للاصابة بفيروس شلل الأطفال من النوع 2 داخل غزة وعلى المستوى الدولي وذلك نظرا للفجوات في مناعة الأطفال بسبب الاضطرابات في التطعيم الروتيني وفئة المواليد الجدد وتدمير النظام الصحي هناك إضافة إلى النزوح المستمر للسكان، وسوء التغذية وأنظمة المياه والصرف الصحي المتضررة بشدة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، قد وجه السبت الماضي بتقديم 5 ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق اليوم، أنها بدأت الأحد الحملة في خطوة استراتيجية لحماية أكثر من 640 ألف طفل من خطر شلل الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و"اليونيسف"، و"الأونروا"، في وسط غزة، على أن تنتقل تدريجيا إلى جنوب وشمال القطاع، حيث تستهدف تطعيم 90% من الأطفال لضمان حمايتهم من المرض.

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