رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وبحث سموه والدكتور أكينوومي أديسينا - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي - مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية وسبل تعزيزه لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية لما فيه الخير والازدهار لجميع شعوبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع أفريقيا بما يعود بالخير على الجانبين مشيراً إلى الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات المالية في هذا المجال.

من جانبه عبر الدكتور أكينوومي أديسينا عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية منوهاً بالتعاون المثمر بين مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات الإماراتية المعنية.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

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