ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية ومصر

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع الثلاثاء قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ربما تحدد مسار مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.6 بالمئة. وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.17 بالمئة.

وارتفع مؤشر السعودية القياسي 0.11 بالمئة، بدعم من زيادة 0.3 بالمئة في سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم وصعود سهم مصرف الراجحي. وعلى صعيد منفصل، قالت شركة الماجد للعود السعودية إنها حددت سعر طرحها العام الأولي في البورصة المحلية عند 94 ريالا للسهم، وهو أعلى نطاق سعري إرشادي، لجمع 188 مليون دولار.

وكسب المؤشر القطري 0.4 بالمئة، بقيادة ارتفاع سهم البنك التجاري القطري ثلاثة بالمئة.

كما ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.31% ، ومؤشر سوق مسقط بنسبة 0.13%، فيما استقر مؤشر البحرين متراجع هامشياً بنسبة 0.04%.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي مصر 0.9 بالمئة.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر توسع في أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات مع استقرار الطلب وتحسن الاقتصاد.