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أول تحسن للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية منذ فبراير الماضي

9/3/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر مسح تعافي وتيرة النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية قليلاً في أغسطس من أدنى مستوى في أكثر من عامين، والذي سجلته في الشهر السابق، وذلك بدعم من انتعاش الطلبيات الجديدة والوظائف.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 54.8 في أغسطس من 54.4 في يوليو، والتي كانت أدنى قراءة منذ يناير 2022، لكنه ظل أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9.

وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 58.1 نقطة في أغسطس من 58.6 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى تباطؤ النشاط بين شركات القطاع الخاص غير النفطي، مما دفع بعضها إلى خفض أسعار البيع لتحفيز الطلب.

وشهد أغسطس ارتفاعاً طفيفاً في نمو الطلبيات الجديدة، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 56.8 من 55.7 في يوليو، بينما تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي إلى أعلى قراءة منذ أكتوبر 2023.

وقال نايف الغيث، كبير خبراء الاقتصاد في بنك الرياض: «كان نمو التوظيف محركاً رئيسياً لهذا الزخم في أغسطس، مما يشير إلى أن هذه الشركات تزداد ثقة في خططها التوسعية».

وأضاف الغيث: «الارتفاع في الطلبيات الجديدة يوضح قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتنامية. وتسلط هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب الارتفاع الكبير في توقعات الإنتاج المستقبلية، الضوء على تفاؤل شديد لدى الشركات داخل القطاع الخاص».

وتعافت ثقة الشركات في أغسطس في مستقبل الأعمال على مدى 12 شهراً إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

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