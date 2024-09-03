النفط يخسر 3 % بعد تقرير عن اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في ليبيا

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة، الثلاثاء، بعدما أفادت «بلومبرج نيوز» بقرب التوصل لاتفاق لحل النزاع، الذي أوقف إنتاج ليبيا وصادراتها، مما دفع الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام.

وجاءت أنباء عودة المزيد من المعروض من الخام إلى السوق في الوقت الذي هبطت فيه الأسعار بالفعل وسط توقعات بتراجع الطلب، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.08 دولارات، أو أربعة في المئة، إلى 74.44 دولاراً للبرميل خلال التداولات، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي لم تكن له تسوية الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 2.55 دولار، أو 3.5 في المئة، إلى 71 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو.بي.إس»: إن عمليات البيع مرتبطة بتقرير «بلومبرج» التي نقلت عن محافظ المصرف المركزي الليبي، الذي كان محور الجدل قوله إن هناك مؤشرات «قوية» على أن الفصائل السياسية المعنية تقترب من التوصل إلى اتفاق.

وقال ستة مهندسين لـ«رويترز» إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية، وإن الإنتاج لا يزال منخفضاً في أنحاء البلاد مع استمرار التنافس بين فصائل سياسية للسيطرة على المصرف المركزي وإيرادات النفط.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتباراً من الاثنين.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلاً على 591 ألف برميل يومياً بحلول 28 أغسطس من نحو 959 ألف برميل يومياً في 26 أغسطس، وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يومياً في 20 يوليو.

وسجلت الصين، الاثنين، أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.

ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدماً على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.