وول ستريت تتراجع .. وداو جونز يفقد 400 نقطة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الثلاثاء، في ظل تداول محدود قبل مجموعة من التقارير الاقتصادية مقرر صدورها خلال الأسبوع قد تؤثر على مدى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض المؤشر الصناعي 400 نقطة أو 1.3 بالمئة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 80 نقطة أو 1.30 بالمئة فيما هبط المؤشر المجمع 128.17 نقطة أو 2.2 بالمئة.

وتراجعت المؤشرات الأمريكية بعد أن أظهرت قراءتان لإنتاج التصنيع علامات ضعف، مما أثار المخاوف بشأن تباطؤ النمو داخل الاقتصاد الأمريكي. وأظهر مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال انخفاضًا من يوليو إلى أغسطس، في حين جاء مؤشر معهد إدارة التوريد أقل من المستوى الذي توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل داو جونز.