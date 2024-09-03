2.4 مليار درهم حجم سوق التكييف التجاري في الإمارات

أعلنت شركة «سوفت لوجيك» القابضة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة عالمياً في قطاع التوزيع والتجزئة، وشركة «دايكن» الشرق الأوسط وأفريقيا، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أعمالهم في السوق الإماراتي، وترسيخ ريادتهم في قطاع تكييف الهواء التجاري، الذي يشهد نمواً ملحوظاً وتنافسية تجارية ضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الشراكة في ظل ازدهار سوق تكييف الهواء التجاري في الإمارات العربية المتحدة، والذي تقدر قيمته بأكثر من 650 مليون دولار (2.4 مليار درهم) على خلفية النمو المتسارع لمشاريع التطوير العقاري في الدولة. وتهدف الشركتان إلى الاستفادة من هذا النمو، من خلال تطبيق استراتيجيات تسويق ومبيعات طموحة تستجيب للطلب المتزايد في الأسواق، وبالتالي تعزز من حضورهما في السوق بشكل فعال.

وأعرب أشوك باثيراج، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سوفت لوجيك»، عن سعادته بالشراكة الجديدة قائلاً: «نحن سعداء بالإمكانات والفرص التي يوفرها هذا التعاون مع «دايكن». ويمثل اتفاق اليوم محطة مهمة في استراتيجية «سوفت لوجيك» للتوسع في المنطقة. لدينا نظرة إيجابية جداً بشأن مستقبل سوق تكييف الهواء والمبردات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، ونعتقد أن خبرتنا في إدارة المشاريع ومبيعات التجزئة، جنباً إلى جنب مع تكنولوجيا «دايكن» المبتكرة ومنتجاتها المتميزة، ستدفع النجاح لكلتا الشركتين».



كما سلط سامر علوية، المدير العام لشركة «دايكن» الإمارات، الضوء على الدور المحوري لهذه الشراكة الاستراتيجية: «إن تعاوننا مع «سوفت لوجيك» يتماشى مع الهدف الأساسي لشركة «دايكن»، والمتمثل في توفير حلول مبتكرة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء لكافة العملاء في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتقدمة من «دايكن» وخبرة «سوفت لوجيك» في السوق فإننا في وضع جيد لتحقيق نمو كبير وتحقيق أهدافنا المشتركة، ولا تعمل هذه الشراكة على تعزيز حضورنا في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل إنها تضع أيضاً معياراً جديداً للتميز في صناعة تكييف الهواء التجارية».

وتؤكد الشراكة الالتزام المشترك بين شركة «سوفت لوجيك» وشركة «دايكن» بدفع عجلة الابتكار والتميز في سوق تكييف الهواء التجاري، مما يضع كلتا الشركتين في وضع يسمح لهما بالنمو والنجاح الكبير في الدولة.



