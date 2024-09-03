«مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات الدورة الـ27 بنجاح

اختتمت مفاجآت صيف دبي 2024 دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً على الإطلاق، والتي استمرت من 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر وقدمت خلال 65 يوماً من المغامرات المتواصلة تقويماً حافلاً بآلاف الأنشطة في مختلف أنحاء المدينة. واستمتع مئات الآلاف من سكان دبي وزوارها بمجموعة من المفاجآت المذهلة، والفعاليات الاستثنائية، والتجارب التي لا تُنسى خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من هذا الحدث الصيفي الشهير.

وقدمت الدورة السابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً استثنائياً من التجارب الجديدة كلياً والمتوفرة فقط في دبي، وهو ما ساعد الجميع على قضاء عطلة صيفية رائعة وبتكلفة مناسبة. واستضافت المدينة مجموعة من العروض الفنية المذهلة التي قدمها نجوم عالميون، وفعاليات ترفيهية ممتعة للعائلات، وتخفيضات وعروض ترويجية استثنائية، وجوائز كبرى، وتجارب متنوعة لتناول الطعام ومشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى باقات حصرية قدمتها الفنادق ومناطق الجذب السياحي بما في ذلك العروض المجانية للأطفال، وغيرها الكثير.

وشملت أبرز الفعاليات التي حظيت بشعبية كبيرة خلال مفاجآت صيف دبي، مشاركة مجموعة متنوعة من الفنانين في تقديم عروض ترفيهية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك نخبة من أشهر الموسيقيين العالميين ونجوم الكوميديا والأدباء، ما أسهم في تسليط الضوء على التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي. ونجحت مفاجآت صيف دبي في تحويل المدينة إلى وجهة نابضة بالحياة للموسيقى والثقافة، بدءاً من الحفلات الموسيقية التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لأشهر الفنانين ومنسقي الأغاني، وصولاً إلى الاحتفاء بالموسيقى الشبابية في المنطقة من خلال مهرجان «بيت ذا هيت دبي». واستمتع الجماهير في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي، بأمسيات لا تُنسى مع موسيقى بوليوود المبهجة، وأغاني البوب الإيرانية، وموسيقى الروك الفلبينية، وعروض الكوميديا المضحكة التي قدمها مجموعة من الفنانين المحليين والعالميين. وبالإضافة إلى ذلك، استمتعت العائلات باحتفال ساحر بالكلمة المكتوبة والمنطوقة مع أشهر مؤلفي كتب الأطفال، ورواة القصص، والمواهب المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمتع سكان دبي وزوارها بموسم سينمائي مبهر بفضل جدول فعالية عالم الخيال التي قدمت مجموعة من العروض الأولى لأفلام من المنطقة والعالم، وكذلك العروض الخاصة، واللقاءات مع المشاهير، والأنشطة الممتعة للأطفال، والمسابقات، والهدايا في دور عرض روكسي سينما في مختلف أنحاء المدينة. وشملت الفعالية مجموعة من الأنشطة المستوحاة من السينما المناسبة لكافة الأعمار، بما في ذلك الفعاليات الحية، والأنشطة الغامرة للأطفال، والتجارب المخصصة للكبار، مثل ليلة السيدات ونادي ماماز للأفلام. وجرى توزيع مئات الجوائز طوال مفاجآت صيف دبي من خلال عروض «امسح واربح»، وحملة مقعد الحظ، فيما فاز 25 شخصاً من سعداء الحظ بـ25 جائزة يومية في إطار الاحتفال بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية مدهش.

المأكولات والمطاعم

وحظي قطاع المأكولات والمطاعم النابض بالحياة في دبي باهتمام خاص خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام من خلال تجربتين حصريتين لفنون الطهي، حيث تم إطلاق فعالية «نكهات الصيف»، وكذلك عودة فعالية «أسبوع الصيف للمطاعم»، لتقدم مجموعة من أشهى المأكولات من جميع أنحاء العالم، وهو ما شجع الجميع على الاستمتاع بتجارب استثنائية لتناول الطعام بأفضل الأسعار، وساعدهم على استكشاف المزيد من المطاعم المحلية ووجهات تناول الطعام المعروفة عالمياً في دبي.

واستمتع عشاق التسوق طوال الصيف بآلاف العروض الترويجية الرائعة على العلامات التجارية الكبرى في إطار تنزيلات موسم الصيف، حيث قدمت أكثر من 800 علامة تجارية رائدة فيما يزيد على 3500 متجر تخفيضات وصلت إلى 75 بالمئة على مدى 10 أسابيع من تجارب التسوق الاستثنائية. وساهمت العروض الترويجية الحصرية مثل عرض 12 ساعة من التنزيلات وعروض حصرية، بالإضافة إلى العروض الموسمية في تقديم تخفيضات استثنائية، فيما قدم عرض التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصة أخيرة للحصول على منتجاتهم المفضلة بأسعار لا تقبل المنافسة مع تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة على أكثر من 550 علامة تجارية في أكثر من 2500 متجر.

وأتاحت مراكز التسوق المشاركة للجميع فرصة الفوز بجوائز كبرى، حيث كانت هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي الأضخم من حيث عدد الفائزين، كما تم توزيع جوائز رائعة ومكافآت مذهلة بلغت قيمتها 50 مليون درهم. وفي هذا الاختتام الفريد من نوعه، أعلن مهرجان مفاجآت صيف دبي الفرصة عن فائز واحد بجائزة نقدية ضخمة قدرها 20,000 درهم. ذلك بالإضافة إلى مئات الجوائز الأخرى التي حازها الفائزون في الأيام الأخيرة من المهرجان، اختتاماً لسلسلة رائعة من السحوبات الكبرى والعروض الترويجية الحصرية للمتسوقين. وقدمت هذه السحوبات فرصاً لا حصر لها للفوز بسيارات جديدة، ومجوهرات مبهرة، ومكافآت نقدية ضخمة، وغيرها الكثير.

احتفالات مراكز التسوق

وقدمت مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء دبي العديد من الطرق الممتعة للترفيه هذا الصيف، مع احتفالات مراكز التسوق التي شملت مجموعة من الفعاليات الترفيهية للعائلات، والعروض المتجولة، والأنشطة الفريدة، والفعاليات التعليمية، والعروض الخاصة بالأطفال، وغيرها الكثير. كما استمتع المتسوقون بتحية شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين لمدة 10 أسابيع في وجهات التسوق المختلفة على مستوى المدينة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية مدهش.



وإلى جانب تجارب التجزئة الرائعة والسحوبات والترفيه، استضافت مراكز التسوق في دبي سباقات للجري، شارك فيها مجموعة من العائلات والأصدقاء من هواة الجري وعشاق اللياقة البدنية من مختلف الأعمار والقدرات. وشملت مراكز التسوق المشاركة سوق التنين، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول.

واختتمت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي موسماً رائعاً من العروض المميزة، والباقات الحصرية، والأنشطة المجانية في مختلف أنحاء المدينة. واستمتع أفراد العائلة والأصدقاء والأزواج والباحثون عن أفضل قيمة وعشاق المغامرة بتجارب مذهلة بأسعار لا تقبل المنافسة طوال مفاجآت صيف دبي، سواء من خلال باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر التي قدمت أكثر من 7000 عرض اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً، وعروض مجانية للأطفال، وتخفيضات حصرية للأزواج وسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المجانية للعائلات في عالم مدهش. وحظي سكان دبي وزوارها بفرصة استكشاف مجموعة من الوجهات الرائعة في دبي بأفضل الأسعار.

وأقيمت مفاجآت صيف دبي 2024 بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، ومراكز تسوق نخيل (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 2، وبالم ويست بيتش، ونخيل مول، وذا فيو آت ذا بالم)، وطلبات.