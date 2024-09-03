فوربس: دبي وجهة عالمية لليخوت الفاخرة والسياحة البحرية

تكتسب دبي شعبية متنامية كوجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة والسياحة البحرية بفضل بنيتها التحتية وخدماتها المتطورة، حيث توفر الإمارة 22 مرسى و5 آلاف رصيفاً للزوارق واليخوت.

وذكر تقرير لمجلة "فوربس" أن مراسي دبي تستضيف بعضاً من أكثر اليخوت إثارة للإعجاب في العالم، التي يملكها أثرياء ومشاهير من مختلف دول العالم. وخلال الموسم الماضي، من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، تم رصد اليخت "نورد" في مياه الإمارات، والذي يبلغ طوله 141 مترا، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار، ويخت "فلاينج فوكس" الذي يبلغ طوله 136 مترا ويتميز بمهبطين للطائرات المروحية، وأول ساونا تبريد يتم تركيبها على يخت على الإطلاق.

وتستمر صناعة اليخوت في الإمارات في التمتع بنمو ملحوظ. فمن أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، زار الإمارات 64 يختاً يزيد طولها على 28 متراً، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ما يظهر زيادة بنسبة 12% عن الموسم السابق، ووفقا لتقرير رؤى سوق اليخوت في الإمارات 2024 الذي نشرته IR Yachts. ووجد التقرير أيضا أن اليخوت الأكبر حجما تزور الإمارات بشكل متزايد.

ولدعم نمو الصناعة، تواصل حكومة دبي الاستثمار بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية البحرية. على سبيل المثال، يجري العمل على مشروع البنية التحتية للطرق لتحسين الوصول إلى موانئ دبي.

وتدعم البنية التحتية البحرية ذات المستوى العالمي في دبي، بما في ذلك 5000 رصيف عبر 22 مرسى، نظاما بيئيا مزدهرًا لليخوت، وقد أدى الاستثمار الكبير إلى تطوير خدمات فاخرة مثل الترفيه على الواجهة البحرية ومرافق الصيانة والإصلاح الحديثة، ما يضمن تجربة فريدة لهواة اليخوت. وتشمل المراسي الشهيرة ميناء راشد مارينا، ومراسي دبي هاربور، ومارينا بولغاري، ومراسي نخيل.

وأشارت "فوربس" إن معرض دبي الدولي للقوارب السنوي، يواصل عرض أفضل أسطول من اليخوت الفاخرة، وجذب المعجبين والمصنعين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم. وسجل المعرض هذا العام قفزة بنسبة 30% في اليخوت الفاخرة الزائرة ومبيعات عالية القيمة، ما عزز مكانة الإمارة كمركز عالمي لليخوت.

وقال الموقع إن تاريخ التراث البحري لدولة الإمارات يعود إلى آلاف السنين، قبل وقت طويل من اكتشاف النفط. وكانت الصناعة البحرية بمثابة شريان حياة للمجتمع وساهمت بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. ومن ميناء تجاري صغير، تحولت دبي إلى مدينة عالمية ذات بنية تحتية من الدرجة الأولى واقتصاد نابض بالحياة ومستوى معيشة مرتفع.

وبرزت "لؤلؤة الخليج" كمدينة رائدة في الشرق الأوسط في مؤشر المدن العالمية القوية 2023، وحصلت على مكانة في المراكز العشرة الأولى، إلى جانب دول مثل لندن ونيويورك وطوكيو وباريس وسنغافورة وأمستردام وسيول.

واليوم، بينما لا تزال المراكب الشراعية التقليدية تجوب خور دبي، وتقدم للسياح لمحة عن تاريخ دبي البحري الغني، فإن عددا متزايدا من اليخوت الفاخرة ترسو في مراسي دبي الفاخرة، ما يضع الإمارة كوجهة سياحية رائدة لليخوت.



