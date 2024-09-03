حمدان بن محمد ووزير الدفاع الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع اليوم (الثلاثاء) معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة وذلك في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

ورحّب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في مستهل اللقاء الذي استعراضا خلاله علاقات التعاون والشراكة الإماراتية الكويتية وما تشهده من تقدم مستمر على كافة الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تأكيداً على رسوخ الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين.



وخلال الاجتماع، أعرب معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن تهانيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لنيله الثقة الغالية من القيادة السياسية في دولة الإمارات وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، متمنياً له كل التوفيق والسداد ولدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم دوام الرفعة والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما تم التطرّق إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، ومتطلبات دفع العمل الخليجي المشترك قدماً من أجل ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التأكيد على أهمية زيادة تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة بما يخدم في مضافرة الجهود من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على المستويين الثنائي والخليجي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي.