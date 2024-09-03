8 ملايين دولار صادرات إم أو جروب للصناعات الغذائية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت صادرات مجموعة“إم أو جروب” للصناعات الغذائية، ارتفاعًا بنسبة 80% خلال عام 2023 لتصل إلى 8 ملايين دولار.
وقال حمدى الأبرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة“إم أو جروب” للصناعات الغذائية، إن المجموعة تستهدف التوسع فى السوق الأوروبى والأمريكى خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لتصدير 50% من إنتاجها بحلول العام المقبل.
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وأضاف أن المجموعة تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع البسكويت والشيكولاته، وزيادة الصادرات التى بلغت نحو 8 ملايين دولار من الحلوى والشيكولاته والبونبون وغيرها خلال العام الماضى.
وتشارك“إم أو جروب” للصناعات الغذائية للمرة الأولى فى معرض“وورلد فود إسطنبول”، الذى يقام فى الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجارى، ضمن خطة المجموعة للتوسع فى أسواق جديدة.
وقال الأبرق، إن المجموعة تستهدف المشاركة فى المعارض الخارجية لتعزيز صادراتها وتوسيع قاعدة عملائها فى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وتشارك مصر للعام الثالث على التوالى فى معرض“وورلد فود إسطنبول” بجناح يضم مجموعة من الشركات التى تقدم منتجات متنوعة تشمل الحلوى، والعصائر، والتمور، ومنتجات المطاحن، والخضروات والفاكهة المجمدة.
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