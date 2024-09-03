8 ملايين دولار صادرات إم أو جروب للصناعات الغذائية خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صادرات مجموعة“إم أو جروب” للصناعات الغذائية، ارتفاعًا بنسبة 80% خلال عام 2023 لتصل إلى 8 ملايين دولار.

وقال حمدى الأبرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة“إم أو جروب” للصناعات الغذائية، إن المجموعة تستهدف التوسع فى السوق الأوروبى والأمريكى خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لتصدير 50% من إنتاجها بحلول العام المقبل.

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وأضاف أن المجموعة تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع البسكويت والشيكولاته، وزيادة الصادرات التى بلغت نحو 8 ملايين دولار من الحلوى والشيكولاته والبونبون وغيرها خلال العام الماضى.

وتشارك“إم أو جروب” للصناعات الغذائية للمرة الأولى فى معرض“وورلد فود إسطنبول”، الذى يقام فى الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجارى، ضمن خطة المجموعة للتوسع فى أسواق جديدة.

وقال الأبرق، إن المجموعة تستهدف المشاركة فى المعارض الخارجية لتعزيز صادراتها وتوسيع قاعدة عملائها فى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وتشارك مصر للعام الثالث على التوالى فى معرض“وورلد فود إسطنبول” بجناح يضم مجموعة من الشركات التى تقدم منتجات متنوعة تشمل الحلوى، والعصائر، والتمور، ومنتجات المطاحن، والخضروات والفاكهة المجمدة.