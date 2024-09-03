بروتوكول تعاون بين تجارية الجيزة والبنك الأهلي لتيسير إجراءات التمويل للأعضاء

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري يتيح امكانية تقسيط رسوم العضوية ، مؤكداً أن البروتوكول يستهدف تيسير إجراءات دفع رسوم العضوية لمنتسبى غرفة الجيزة التجارية، وذلك فى اطار خطة الغرفة لتلبية متطلبات منتسبيها طبقًا للمستجدات العصرية على الصعيد الاقتصادي والإداري وتماشياً مع خطة الدولة التنموية ورؤيتها 2030.

وقال رئيس الغرفة التجارية للجيزة ان البروتوكول يتضمن إتاحة تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وفقاً لقواعد وسياسات البنك الائتمانية وفى ضوء تعليمات البنك المركزى المصري.

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وأضاف أن البروتوكول يُمكّن الغرفة التجارية بالجيزة من ميكنة تحصيل إيراداتها من خلال فروع البنك الأهلى ، وكذلك منح محصّلي الغرفة التجارية نقاط بيع إلكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل أكثر سهولة وأمان وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمى وتطبيق قواعد الشمول المالى فى كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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