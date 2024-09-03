بروتوكول تعاون بين تجارية الجيزة والبنك الأهلي لتيسير إجراءات التمويل للأعضاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري يتيح امكانية تقسيط رسوم العضوية ، مؤكداً أن البروتوكول يستهدف تيسير إجراءات دفع رسوم العضوية لمنتسبى غرفة الجيزة التجارية، وذلك فى اطار خطة الغرفة لتلبية متطلبات منتسبيها طبقًا للمستجدات العصرية على الصعيد الاقتصادي والإداري وتماشياً مع خطة الدولة التنموية ورؤيتها 2030.
وقال رئيس الغرفة التجارية للجيزة ان البروتوكول يتضمن إتاحة تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وفقاً لقواعد وسياسات البنك الائتمانية وفى ضوء تعليمات البنك المركزى المصري.
موضوعات متعلقة
الفندى: 43 شركة غذائية تحتاج 225 ألف طن سكر حتى فبراير المقبل وزير التموين يبحث مع“المصرية السودانية” موقف التعاقدات من اللحوم أسعار الذهب تتراجع 25 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء
وأضاف أن البروتوكول يُمكّن الغرفة التجارية بالجيزة من ميكنة تحصيل إيراداتها من خلال فروع البنك الأهلى ، وكذلك منح محصّلي الغرفة التجارية نقاط بيع إلكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل أكثر سهولة وأمان وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمى وتطبيق قواعد الشمول المالى فى كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر:
MENAFN03092024000202011048ID1108632131
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.