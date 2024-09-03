وزير التموين يبحث مع المصرية السودانيةموقف التعاقدات من اللحوم

MENAFN - Al-Borsa News) التقى اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، والتي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحضر اللقاء الدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء الدالي- رئيس قطاع الاستيراد بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن جانب الشركة المصرية السودانية حضر اللواء أشرف حمودة – نائب رئيس مجلس الإدارة عن الجانب المصري، واللواء الجيلي تاج الدين أبو شامة – نائب رئيس مجلس الإدارة عن الجانب السوداني، ونصر الدين حسن – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

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ومن جانب وزارة التموين حضر كل من أحمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

وخلال اللقاء أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق على عمق العلاقات المصرية السودانية، مشدداً على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث تمتلك مصر الموارد والمصانع اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السلع الغذائية للمواطن المصري، وكذلك التصدير إلى الدول الأفريقية، بالتعاون مع دولة السودان الشقيقة.

وخلال اللقاء استعرض الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية، نصر الدين حسن، مساهمات الشركة في تحقيق الأمن الغذائي بكلا من مصر والسودان، مشيرا إلى أن الشركة قامت خلال الأعوام السابقة بتوفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية من اللحوم الحمراء من عدة مناشئ أفريقية وأهمها السودان والصومال، وأوضح أن الشركة تقوم بعمل الترتيبات اللوجيستية لتأمين اللحوم الحمراء خلال مواسم عام 2025، وبخاصة موسمي رمضان وعيد الأضحى، مما يساهم في استقرار أسعار اللحوم بالسوق المصري، وطرحها بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما استعرض دور الشركة في تطوير الصادرات المصرية والسودانية للدول الأفريقية، وبخاصة صادرات السلع الغذائية.

وفي ختام اللقاء شدد معالي وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التبادل التجاري السلعي المشترك بين الشركتين، وأهمية استثمار الموارد والإمكانيات المتاحة لدى مساهمي الشركة، لتطوير مشروعات استراتيجية مشتركة بين البلدين، وعلى رأسها التأمين الاستراتيجي للحوم، ومشروع الإنتاج الزراعي والحيواني المتكامل في كلا من مصر والسودان، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطن المصري والمواطن السوداني، فضلا عن تطوير الصادرات الإقليمية والأفريقية لكلا البلدين.