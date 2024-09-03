مركز الخدمات الحكومي بالعقبة يباشر عمله 8 أيلول

MENAFN - Khaberni) خبرني -اطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، خلال جولة تفقدية على سير العمل في مركز الخدمات الحكومي في العقبة.

وبحسب بيانٍ لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الثلاثاء، سيباشر المركز عمله ويستقبل المواطنين يوم 8 أيلول الحالي.

يُشار إلى أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.