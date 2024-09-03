معركة قضائية في الجنائية الدولية يقودها فريق المحامين الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / صرح مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية فضل عدم ذكر اسمه، أن فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب وسهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، قدم مذكرة تعرف في القانون الدولي بعملية "تحصين الشكاوي" وذلك لتحصين الشكوى الخاصة بقطاع غزة وملاحقها والتي أعلن المدعي العام الدولي على أثرها في ٢٣ أغسطس/أب ٢٠٢٤ الماضي أن المحكمة تتمتع بالإختصاص للتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين، وطلب إصدار مذكرات توقيف عاجلة بحق إثنان من قائمة المشكو في حقهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل : "إن الهجمات على أجزاء من الضفة الغربية من المحتمل أن تكون فِعلًا لخلط أوراق التحقيق الخاص بالجرائم التي وقعت في قطاع غزة مع الهجمات على أجزاء من الضفة الغربية ، ومحاولة لتشويش رؤية المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن ، لذلك طلبنا تحصين الشكوى المقدمة بتاريخ

٦ ديسمبر ٢٠٢٣ وجميع ملاحقها ، والخاصة بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ، وذلك بفصلها عن أي تحقيق قد ينشأ عن الأحداث الواقعة في الوقت الراهن بالضفة الغربية ، مثلما تم فصلها سابقا عن ملف التحقيق الخاص بالعام ٢٠١٤ وذلك لإختلاف المعطيات والجرائم وتسلسلها ، وكذلك عدم تمكين المشكوا في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة) والتي تقع تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".

ويعمل فريق المحامين الدولي منذ تشرين الاول ٢٠٢٣ الماضي بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة بشكل عام وبالأخص عن الأحداث التي تدور في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، غير أن اليوم إستمر الفريق المناب عن كافة الشعب الفلسطيني بمهامه الجليلة في البدء بمعركة قضائية في المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية كذلك.

وختم الدكتور خزعل تصريحه قائلا :“طالب الفريق المدعي العام الدولي للنظر في طلب فتح تحقيق مستقل عن التحقيق بالإحداث في العام ٢٠١٤ والتحقيق الخاص بالأحداث في قطاع غزة منذ تاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ، وذلك للأحداث الراهنة والواقعة في الضفة الغربية لوجود ضحايا مدنيين عزل تم إغتيالهم من قبل الجيش الإسرائيلي دون أن يمتلكوا أدنى مقومات الدفاع عن النفس وهو ما يعتبر جناية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي ، حيث أن مهماتنا لا تقتصر فقط على الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن تتعدى مهماتنا للدفاع عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في أي مكان بما فيه الضفة الغربية.”

والجدير بالذكر أن صحيفة يسرائيل هيوم العبرية نشرت خبرًا مفاده أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت تصنيف الضفة الغربية منطقة قتال ثانية بعد غزة، ومن المتوقع تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات في جميع أنحاء الضفة الغربية.