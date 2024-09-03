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شهيدان برصاص وقذائف الاحتلال في ضاحية ذنابة شرق طولكرم

9/3/2024 2:49:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN / استشهد شابان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وأفادت مصادر
محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة، وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص صوبه بكثافة، وقذائف "الأنيرجا"، ما أدى لاستشهاد شابين.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت في المكان، وأن طائرة استطلاع حلقت فوق المنزل المحاصر على ارتفاع منخفض،
وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينة ومخيم طولكرم.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين رامي حاتم محمد عباس، ونور حسن زايط، جراء عدوان الاحتلال على ضاحية ذنابة، واحتجاز
جثمانيهما.

وباستشهاد الشابين عباس وزايط، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر الأربعاء إلى 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.

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