شهيدان برصاص وقذائف الاحتلال في ضاحية ذنابة شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN / استشهد شابان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
وأفادت مصادر
محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة، وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص صوبه بكثافة، وقذائف "الأنيرجا"، ما أدى لاستشهاد شابين.
وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت في المكان، وأن طائرة استطلاع حلقت فوق المنزل المحاصر على ارتفاع منخفض،
وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينة ومخيم طولكرم.
ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين رامي حاتم محمد عباس، ونور حسن زايط، جراء عدوان الاحتلال على ضاحية ذنابة، واحتجاز
جثمانيهما.
وباستشهاد الشابين عباس وزايط، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر الأربعاء إلى 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.
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