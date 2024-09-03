نقابة الصحفيين: استهداف الاحتلال للصحفيين في كفر دان يعكس قرارا بقتلهم

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN /أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن استهداف قوات الاحتلال بالرصاص الحي بشكل مباشر للزملاء الصحفيين في بلدة كفر دان غرب جنين، يعكس قرارا بقتلهم، وهو تعبير عن سلوك إجرامي ممنهج لجيش الاحتلال.

وقال المصور

أيمن النوباني في إفادته لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر بالرصاص الحي سبعة صحفيين كانوا يستقلّون ثلاث مركبات صحافة ويرتدون واقي الصحافة بشكل واضح، حيث كانوا

في منطقة لا يوجد فيها أحداث ميدانية في طريقهم إلى بلدة كفر دان غرب جنين.

وأوضح النوباني: "نجونا من الموت بأعجوبة، ولو لم نسرع قليلا بسيارتنا لقتلونا، لقد كانت محاولة قتل مباشرة، عندما بدأ جنود الاحتلال بإطلاق النار علينا بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة الزميل محمد منصور (مصور وكالة وفا) بالرصاص الحي في يده، ما تسبب له في كسر وتهتك في العظم، فيما أصبت أنا والزميلة رنين صوافطة (وكالة رويترز) والزميل يزن حمايل (صحفي حر يعمل لصالح الفجر الجديد)، بشظايا الرصاص".

وأضاف النوباني: "حضرت مركبات الإسعاف على الفور، وتم نقلنا إلى مستشفى ابن سينا الحكومي في جنين، لكن قوات الاحتلال اعترضتنا وعرقلت مركبات الإسعاف، وأخضعتنا قوات الاحتلال التي تحاصر المستشفى للتحقيق بينما كنا مصابين".

يُذكر أن قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين بشكل مباشر منذ بدء عدوانها على شمال الضفة، وقد استهدفت أمس مجموعة من الصحفيين قرب دوار السينما وسط مدينة جنين بشكل مباشر، وحاولت آلياتها دعس عدد منهم أثناء تأدية عملهم الصحفي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب الصحفيين، ما أدى إلى إصابة الصحفية شذى حنايشة، ومدير الوكالة الفرنسية رونالدو شميدت (كبير مصوري وكالة فرانس برس في الأراضي الفلسطينية المحتلة) بشظايا الرصاص الحي.

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