المفوض العام للأونروا: جنين يمزقها العنف والدمار منذ 6 أيام

MENAFN - Palestine News ) نيويورك /PNN / استنكر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 6 أيام على الضفة الغربية، وأكد أن "العنف والدمار" اللذين يرافقانه "مزقا" مدينة جنين.

وقال لازاريني، في منشور على منصة إكس: "في هذه الأثناء في الضفة الغربية، وعلى مدى أكثر من 6 أيام، تمزقت جنين بالعنف والدمار، وهذا يتسبب في خسائر بالأرواح وإصابات بما في ذلك بين المدنيين، وأضرار جسيمة للبنية التحتية".

وبيّن أن "لدى السكان وصولا محدودا إلى الغذاء والمياه والأدوية" بسبب الوضع الحالي، مشيرا إلى أن "الأونروا" تعمل مع الشركاء الإنسانيين والمحليين على تقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل".

ودعا لازاريني إلى "الحماية الفورية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في الشمال".