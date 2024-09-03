وزير الإسكان: حجم الاستثمارات بـالعبور الجديدة تخطى 32 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني وزير الإسكان
، إن حجم الاستثمارات بمدينة العبور الجديدة منذ إنشائها وحتى الآن، تخطى 32 مليار جنيه بمختلف القطاعات التنموية.
وأضاف الشربيني، أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2025-2024، تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
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وعقد وزير الإسكان فى مستهل زيارته لمدينة العبور الجديدة اليوم، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.
ووجه بتوفير وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية بالمدينة، لتلبية حجم الطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية، وسرعة طرح المنشآت الخدمية التى تم الانتهاء من تنفيذها للتشغيل وتوفير مختلف الخدمات للسكان.
كما وجه بتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة لضمان استدامة التنمية، وتحصيل جميع المستحقات المالية للجهاز وخاصة المتأخرات، وكذا تعظيم العوائد من منظومة الإعلانات بالمدينة.
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