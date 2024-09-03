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وزير الإسكان: حجم الاستثمارات بـالعبور الجديدة تخطى 32 مليار جنيه

9/3/2024 2:02:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني وزير الإسكان ، إن حجم الاستثمارات بمدينة العبور الجديدة منذ إنشائها وحتى الآن، تخطى 32 مليار جنيه بمختلف القطاعات التنموية.

وأضاف الشربيني، أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2025-2024، تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

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وعقد وزير الإسكان فى مستهل زيارته لمدينة العبور الجديدة اليوم، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.

ووجه بتوفير وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية بالمدينة، لتلبية حجم الطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية، وسرعة طرح المنشآت الخدمية التى تم الانتهاء من تنفيذها للتشغيل وتوفير مختلف الخدمات للسكان.

كما وجه بتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة لضمان استدامة التنمية، وتحصيل جميع المستحقات المالية للجهاز وخاصة المتأخرات، وكذا تعظيم العوائد من منظومة الإعلانات بالمدينة.

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