بوريس جونسون يعود إلى الأنظار بعدسة طفله

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال مشواره السياسي، لاحق المصورون بوريس جونسون، لكن صوره الأخيرة تحكي قصة أخرى بأنامل مختلفة.

فرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ظهر هذه الأيام في صور التُقطت بواسطة طفله الصغير البالغ من العمر 4 سنوات.

ونشرت كاري زوجة جونسون مجموعة من الصور توثق عطلة عائلة رئيس الوزراء السابق في اليونان، حيث سافر الزوجان مع أبنائهما الثلاثة ويلف (4 سنوات) ورومي (ثلاث سنوات) وفرانك البالغ من العمر عامًا واحدًا، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء، وذلك وفقا لما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "التلغراف" البريطانية.

لكن المميز في هذه الصور التي نشرتها كاري على حسابها على منصة "إنستغرام"، أنها من تصوير ابنها ويلف.

وفي إحدى الصور يظهر جونسون (60 عاما) وهو يضع ذراعه حول زوجته على الشاطئ، على ما يبدو بعد السباحة في البحر.

وعلّقت كاري على الصور

"اليونان مع عائلتي وأفضل 10 أصدقاء".

كما كتبت مازحة في خانة التعليقات على الصور "محاولة ويلف لالتقاط صورة لنا".

وتُظهر الصور أيضًا الزوجين وأطفالهما وهم يسترخون على متن قارب ويمارسون رياضة التجديف.

وفي صورة أخرى ظهر جونسون بشعر مبلل ولحية خفيفة.

ووصف أحد المعلقين الزعيم السابق للمحافظين بأنه "رجل راكب أمواج"، بينما قال آخر "يبدو أن بوريس انضم أخيرًا إلى فرقة روك".

ورغم ابتعاده عن السياسة إلا أن جونسون يظل محطا للأنظار.

وكان الرجل الذي شغل منصب عمدة لندن ووزير خارجية بريطانيا قد فاز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في يوليو/تموز 2019، عقب استقالة رئيسة الوزراء تريزا ماي.

لكن فترة جونسون في السلطة كانت صعبة ومعقدة. فبعد أشهر من وجوده في "داونينغ ستريت" اجتاح العالم وباء كوفيد19 وفي ظل القيود المفروضة على التجمعات لاحتواء انتشار الفيروس أقام رئيس الوزراء حفلا وهو ما أثار انتقادات كبيرة.

وتسببت القضية المعروفة باسم "بارتي غيت" في ضغوط كبيرة على جونسون مع انهيار حكومته إثر استقالة عدد كبير من الوزراء والموظفين الأمر الذي انتهى باستقالة الرجل لتخلفه ليز تراس صاحبة أقصر فترة في السلطة حيث استقالت بعد أقل من شهرين جراء الأزمات التي خلقتها سياساتها الاقتصادية.

وبعد تراس، تولى المنصب ريشي سوناك إلا أن سنوات من أزمات المحافظين أدت إلى هزيمة كبيرة للحزب في الانتخابات التي أجريت في يوليو/تموز الماضي وفاز بها حزب العمال برئاسة كير ستارمر الذي تولى رئاسة الوزراء.