السيسي يتفقد جناح الإمارات في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

تفقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، الذي انطلقت فعالياته اليوم في نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة.

ويشهد المعرض مشاركة 100 دولة وأكثر من 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

واستمع الرئيس المصري خلال تواجده في جناح دولة الإمارات إلى شرح قدمته منى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للشركات الدفاعية" التي أكدت أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث البارز تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين اللذين يتشاركان الرؤى والطموحات ذاتها لتلبية الاحتياجات المستقبلية من خلال الصناعات الدفاعية المتقدمة، مشيرة إلى أن الجناح الإماراتي يضم أكثر من 9 شركات تحمل علامة "صنع في الإمارات"، ويعرض ما يزيد عن 50 منتجا إماراتيا، من بينها الطائرات المسيرة مثل "شادو 50" والطائرة "قرموشة"، التي تعني أنثى الصقر.

كما تفقد الرئيس المصري أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في الحدث، يرافقه عدد كبير من المسؤولين، واستعرض، وهو على متن حافلة، طرازات متنوعة من الطائرات المدنية والعسكرية المشاركة، والتي كانت مصطفة على أرض مطار العلمين الدولي.

ويهدف المعرض إلى دعم منظومة التصنيع والرقمنة في هذه القطاعات، حيث يعد منصة دولية لمناقشة الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والتطبيقات المدنية والعسكرية لتكنولوجيا الفضاء.

وشهد الرئيس المصري والضيوف عرضا جويا بمطار العلمين الدولي، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة وممثلي الشركات والدول المشاركة ، لفريق الألعاب الجوية المصرية "سيلفر ستارز"، ثم العرض الجوي المنفرد للطائرة "الرافال"، والعرض الجوي المنفرد للطائرة الإماراتية "ميراج 2000".

وتضمنت الفعاليات أيضا عرضا جويا منفردا للطائرة السعودية "يورو فايتر تايفون"، وطائرة "وايت وينت" الصينية، التي تشارك لأول مرة في معرض طيران دولي.

كما تم التقاط صورة تذكارية للمشاركين في المعرض يتوسطهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقام المعرض على مساحة 125 ألف متر مربع في مطار العلمين الدولي، ويضم قبة عرض وصالة عرض ذكية بمساحة 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى منطقة معرض أرضي تضم حوالي 100 طائرة.

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