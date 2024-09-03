4.4 مليارات درهم زيادة في استثمارات البنوك الوطنية بالأسهم خلال 12 شهراً

عززت البنوك الوطنية استثماراتها في الأسهم بنحو 4.4 مليار درهم على مدار 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن البنوك الوطنية رفعت رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 16.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.6% مقارنة بنحو 11.7 مليار درهم في مايو 2023.

ووصلت استثمارات البنوك الأجنبية في الأسهم إلى 300 مليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 200 مليون درهم في مايو 2023، بزيادة بنسبة 50% أو ما يعادل 100 مليون درهم.

وتستحوذ البنوك الوطنية على نحو 94.9% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة بالأسهم والبالغة قيمتها 16.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 5.1%.

وبحسب الإحصائيات، وصلت استثمارات البنوك التقليدية في الأسهم إلى 14.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 52.7 أو ما يعادل 4.9 مليار درهم مقارنة بنحو 9.3 مليار درهم في مايو 2023.

وسجل رصيد استثمارات البنوك الإسلامية في الأسهم نحو 2.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 15.4% مقارنة بنحو 2.6 مليار درهم في مايو 2023.

ووفق إحصائيات المركزي، وصل رصيد استثمارات بنوك أبوظبي في الأسهم إلى نحو 11.4 مليار درهم، فيما وصل رصيد بنوك دبي إلى 2.2 مليار درهم، وبلغ نصيب البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 2.8 مليار درهم وذلك مع نهاية مايو الماضي.

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