هواوي تتحدى آبل بـ «منتج تاريخي» بعد ساعات من إطلاق «آيفون 16»

قالت هواوي إنها تخطط لعقد حدث لإطلاق هذا الشهر، بعد ساعات فقط من الكشف السنوي لشركة آبل عن آيفون، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، إلى التفوق على منافستها الأمريكية.

وسيقام الحدث في 10 سبتمبر، في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت بكين، حسبما قالت هواوي في منشور على خدمة ويبو Weibo الصينية، الشبيهة بمنصة «إكس».

سيكون هذا التوقيت في وقت متأخر من مساء يوم 9 سبتمبر، على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يقام حدث آبل.

من المتوقع أن تكشف آبل عن تشكيلة آيفون 16، في صباح يوم 9 سبتمبر.

من غير الواضح ما تخطط هواوي لإطلاقه في حدثها. قال ريتشارد يو، الذي يرأس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات في هواوي، إن «المنتج الرائد والمبتكر والمثير للاضطراب، موجود هنا»، وفقاً لترجمة غوغل لمنشوره على ويبو.

وقال يو: «هذا منتج تاريخي، فكر فيه آخرون، ولكن لا يمكنهم صنعه».

وأضاف المدير التنفيذي أنه بعد خمس سنوات من الاستثمار «حولت هواوي الخيال العلمي إلى حقيقة».

كانت هواوي ذات يوم، أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، لكن أعمالها في مجال الهواتف المحمولة، أصيبت بالشلل، بسبب العقوبات الأمريكية التي قطعتها عن الوصول إلى أحدث أشباه الموصلات.

في العام الماضي، أطلقت شركة التكنولوجيا، التي يقع مقرها الرئيس في شنتشن، هاتفاً جديداً، يحتوي على شريحة متقدمة إلى حد ما، ما أثار دهشة صناع السياسات في واشنطن وعالم التكنولوجيا. أطلقت هواوي هاتفاً ذكياً آخر هذا العام.

لقد تحدى انتعاش هواوي شركة أبل في الصين. فقدت شركة صناعة آيفون مكانتها بين أكبر خمسة بائعين للهواتف الذكية، من حيث حصة السوق في الصين، في الربع الثاني من العام، وفقاً لبحث من كاناليس. وفي الوقت نفسه، شهدت هواوي ارتفاع شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 41 % على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهي الأسرع بين العلامات التجارية الخمس الكبرى.

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