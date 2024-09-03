أسطورة أستون فيلا يشيد بصلاح: لاعب فريد في تاريخ الدوري الإنجليزي

في أمسية كروية لا تُنسى، تألق محمد صلاح نجم ليفربول ليقود فريقه إلى فوز كبير على غريمه التقليدي في الجولة الثالثة من الإنجليزي الممتاز.



لم يقتصر أداؤه اللافت على تسجيل هدفين فحسب، بل أضاف إلى رصيده تمريرتين حاسمتين، ليؤكد مجددًا مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وفي ظل هذا التألق، خرج نجم أستون فيلا السابق، جابي أجبونلاهور، للإشادة بصلاح، معتبرًا إياه أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر إذاعة "TalkSport" البريطانية، لم يخف أجبونلاهور إعجابه الكبير بصلاح، قائلاً: "محمد صلاح ليس مجرد هداف بارع، إنه لاعب متكامل. يسجل في المباريات الكبرى، ويواصل تقديم مستويات استثنائية حتى على أصعب الملاعب مثل أولد ترافورد".

وأضاف أجبونلاهور: "رغم الضغوط الهائلة وتوقعات البعض بتراجع مستواه، أظهر صلاح هذا الموسم جوعه للنجاح ورغبته القوية في قيادة ليفربول لاستعادة الألقاب. إنه بالفعل أفضل جناح أيمن في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولا يمكن لأحد أن يجادل في هذه الحقيقة."

وتابع قائلاً: "ما يميز صلاح ليس فقط قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، بل أيضًا استمراره في القتال حتى اللحظات الأخيرة من المباراة. بعد صافرة النهاية، تراه ما زال يركض وكأن المباراة لم تنتهِ بعد. هذه الروح هي ما تجعل ليفربول فريقًا مرعبًا للخصوم، بقيادة صلاح، الذي لا يمكن إيقافه."

هذا الثناء الكبير يعكس مدى التأثير الذي يتركه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح رمزًا للتألق والاحترافية.



وبفضل تألقه المتواصل، يظل صلاح محور حديث النقاد والمشجعين على حد سواء، ويواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة العالمية.