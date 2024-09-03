أسطورة أستون فيلا يشيد بصلاح: لاعب فريد في تاريخ الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
في أمسية كروية لا تُنسى، تألق محمد صلاح نجم ليفربول ليقود فريقه إلى فوز كبير على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
لم يقتصر أداؤه اللافت على تسجيل هدفين فحسب، بل أضاف إلى رصيده تمريرتين حاسمتين، ليؤكد مجددًا مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.
وفي ظل هذا التألق، خرج نجم أستون فيلا السابق، جابي أجبونلاهور، للإشادة بصلاح، معتبرًا إياه أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعبر إذاعة "TalkSport" البريطانية، لم يخف أجبونلاهور إعجابه الكبير بصلاح، قائلاً: "محمد صلاح ليس مجرد هداف بارع، إنه لاعب متكامل. يسجل في المباريات الكبرى، ويواصل تقديم مستويات استثنائية حتى على أصعب الملاعب مثل أولد ترافورد".
وأضاف أجبونلاهور: "رغم الضغوط الهائلة وتوقعات البعض بتراجع مستواه، أظهر صلاح هذا الموسم جوعه للنجاح ورغبته القوية في قيادة ليفربول لاستعادة الألقاب. إنه بالفعل أفضل جناح أيمن في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولا يمكن لأحد أن يجادل في هذه الحقيقة."
وتابع قائلاً: "ما يميز صلاح ليس فقط قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، بل أيضًا استمراره في القتال حتى اللحظات الأخيرة من المباراة. بعد صافرة النهاية، تراه ما زال يركض وكأن المباراة لم تنتهِ بعد. هذه الروح هي ما تجعل ليفربول فريقًا مرعبًا للخصوم، بقيادة صلاح، الذي لا يمكن إيقافه."
هذا الثناء الكبير يعكس مدى التأثير الذي يتركه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح رمزًا للتألق والاحترافية.
وبفضل تألقه المتواصل، يظل صلاح محور حديث النقاد والمشجعين على حد سواء، ويواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة العالمية.
MENAFN03092024000110011019ID1108630967
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.