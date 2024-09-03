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مطامع ريال مدريد تتبخر.. حكيمي يختار البقاء في باريس

9/3/2024 9:15:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبدو أن باريس سان جيرمان عازم على تأمين بقاء نجمه المغربي أشرف حكيمي ضمن صفوف الفريق، على الرغم من الإغراءات الكبيرة التي تلقاها اللاعب من ناديه السابق ريال مدريد.

حكيمي، الذي يُعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن على مستوى العالم، كان محط أنظار العملاق الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ريال مدريد يأمل في إعادة حكيمي إلى "سانتياغو برنابيو" لتدعيم خط دفاعه، خاصة مع تألق اللاعب خلال مسيرته مع أندية بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان، وصولًا إلى باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، ذكرت تقارير فرنسية، وخاصة من إذاعة "مونتي كارلو"، أن حكيمي قد وافق مبدئيًا على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، مما يعني أنه قد يبقى في العاصمة الفرنسية حتى عام 2026.

وأصبح حكيمي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، ركيزة أساسية في تشكيلة باريس سان جيرمان، وساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للعديد من الانتصارات.

ولم يكتفِ النجم المغربي بذلك، بل قدم أداءً مميزًا في دورة الألعاب الأولمبية 2024، حيث ساعد منتخب بلاده تحت 23 عامًا على تحقيق الميدالية البرونزية.

وبدأت مسيرة حكيمي في ريال مدريد، حيث تدرج في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2018.

وبعد فترة إعارة ناجحة إلى بوروسيا دورتموند، انتقل إلى إنتر ميلان، حيث ساعد الفريق في تحقيق لقب الدوري الإيطالي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في 2021.

ويعني بقاء حكيمي في باريس أن ريال مدريد سيضطر للبحث عن خيارات أخرى لتقوية دفاعه، بينما سيستمر النادي الباريسي في الاعتماد على خدمات النجم المغربي لتعزيز طموحاته المحلية والأوروبية.

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