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مصر ترفض تصريحات نتنياهو المؤججة للاحتقان في المنطقة

9/3/2024 9:15:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت جمهورية مصر العربية أنها ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محمّلةً إياه عواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو يوم الثاني من سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في البيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى إلى «عرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة»، مؤكدةً رفض «كل المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن».

وحمَّلت مصر الحكومة الإسرائيلية «عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد تأزيم الموقف»، مشيرةً إلى أنها «تستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة».

ونوهت بحرصها على «مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة».

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