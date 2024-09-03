الإعدام لمتهم باغتيال اللواء نبيل فراج في مصر

قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، اليوم، بالإعدام لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في كرداسة عام 2013.

كانت أوراق المتهم أحيلت إلى فضيلة المفتي في الثالث يونيو الماضي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت محكمة شمال القاهرة قضت بإعدام سبعة متهمين شنقاً، وعاقبت خمسة بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية نفسها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

وتم أيضاً توجيه اتهام على المتهمين بـ«ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض».

ومنذ 11 عاماً، وتحديداً في 19 سبتمبر عام 2013، وجهت وزارة الداخلية حملة أمنية لضبط المتورطين في قضية مركز شرطة كرداسة، التي راح ضحيتها 14 قتيلاً من ضباط وأفراد المركز، وكان من بين قادة هذه الحملة اللواء نبيل فراج.