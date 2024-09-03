الإعدام لمتهم باغتيال اللواء نبيل فراج في مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، اليوم، بالإعدام لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في كرداسة عام 2013.
كانت أوراق المتهم أحيلت إلى فضيلة المفتي في الثالث يونيو الماضي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت محكمة شمال القاهرة قضت بإعدام سبعة متهمين شنقاً، وعاقبت خمسة بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية نفسها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وتم أيضاً توجيه اتهام على المتهمين بـ«ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض».
ومنذ 11 عاماً، وتحديداً في 19 سبتمبر عام 2013، وجهت وزارة الداخلية حملة أمنية لضبط المتورطين في قضية مركز شرطة كرداسة، التي راح ضحيتها 14 قتيلاً من ضباط وأفراد المركز، وكان من بين قادة هذه الحملة اللواء نبيل فراج.
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