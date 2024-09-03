عائشة ميران في «جلسة مع مسؤول»: 3 ركائز لتميز التعليم في دبي.. التنوّع والمرونة والجودة

أكدت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن الهيئة تستلهم رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دبي حافزاً لما تبذله من جهود في سبيل جعل الإمارة بين الأفضل عالمياً في مجالات والتعلُّم، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم سواء على صعيد دولة الإمارات بصورة عامة، أو على مستوى دبي، إيماناً بقيمة التعليم كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة وكجسر العبور إلى المستقبل المأمول.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسُّع نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره ضمن سلسلة لقاءات "جلسة مع مسؤول"، وبحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث تطرّقت عائشة ميران إلى جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع التعليم في إمارة دبي، وذلك بعد أيام من بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث مثّل اللقاء فرصة لإلقاء الضوء على جوانب مهمة ذات صلة بهذا القطاع الحيوي شديد الأهمية، والذي يعد الركيزة الأساسية في بناء الأجيال الجديدة بما يتطلبه من عناية بالغة، وهو الأمر المتحقق بالفعل في ضوء الاهتمام الكبير والدعم المستمر الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن العِلْم هو أساس التقدُّم ومنارة الطريق نحو المستقبل.

وخلال اللقاء الذي حضرته منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دار النقاش مع عائشة ميران حول جهود هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودور الهيئة في تحقيق الغايات الاستراتيجية لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، بما تمثله من أهمية كخارطة طريق نحو المستقبل.

الإعلام.. دور محوري

وفي مستهل اللقاء، أعربت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن شكرها للإعلاميين الحضور وتقديرها للإعلام ودوره المحوري في تعزيز مسيرة التعليم ونشر الوعي بين فئات المجتمع حول أهميته وأثره في مضمار التنمية وأبرز الموضوعات المرتبطة بواقعه ومستقبله، مؤكدة حرص الهيئة على التواصل الفعال والإيجابي والمستمر مع وسائل الإعلام التي ترى فيها شريكاً رئيساً في تحقيق رسالتها، منوهةً بأهمية مثل هذه اللقاءات من أجل مزيد من النقاش وتبادل الأفكار بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وحول انطلاق العام الدراسي الجديد، أكدت أن الاستعداد له بدأ من شهر يناير الماضي حيث حرصت الهيئة منذ ذلك الحين على الاستماع إلى أفكار واقتراحات كافة أطراف العملية التعليمية، من خلال حملة #المعرفة_تستمع، والتي تم من خلالها عقد أكثر من 50 جلسة شارك فيها أكثر من 700 شخص و290 مؤسسة تعليمية، وذلك من أجل التعرف على آراء واقتراحات ورؤى الطلبة وأولياء الأمور وكذلك القائمين على العملية التعليمية والمستثمرين من أجل التوصل إلى النموذج التعليمي الأمثل والأكثر كفاءة وفاعلية والذي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع ويواكب التطور السريع لدبي.

مقومات التميُّز

ورداً على سؤال حول أهم ما يميز قطاع التعليم في إمارة دبي، لاسيما التعليم الخاص، أجابت عائشة ميران بأن الأمر يمكن اختصاره في كلمات ثلاثة، وهي: التنوّع والمرونة والجودة العالية، وذلك من خلال احتضان دبي لعدد كبير من المدارس الخاصة والذي يصل إلى 223 مدرسة تستقبل أكثر من 365 ألف طالب وطالبة وتطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، مع الاستمرار في التوسع باستقطاب المزيد من المدارس المتميزة، حيث ضمت القائمة 6 مدارس فتحت أبوابها العام الدراسي الحالي.

وقالت المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية: "لدينا في دبي كذلك 285 مركزاً للطفولة المبكرة يطبّق 17 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً. بالإضافة إلى 29 مركزاً جديداً خلال العام الدراسي الجديد 2024- 2025 من بينها أول مركز طفولة مبكرة يطبق المنهاج الصيني، ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز الجديدة إلى 2838 مقعداً"، في إشارة لتنوع القطاع وما يضمه من خيارات تراعي كافة مكونات المجتمع، مع التوسع المستمر في تلك الخيارات لتلبية احتياجات كافة شرائحه.

وأضافت: "هناك أيضا 38 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة من الهيئة تستقبل ما يقارب 35 ألف طالب وطالبة، وتوفر أكثر من 650 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات. كذلك توجد 4 مؤسسات تعليم عالٍ جديدة تفتح أبوابها خلال العام الدراسي الحالي 2024- 2025، والعمل لا يتوقف عن استقطاب المؤسسات التعليمية القادرة على إثراء القطاع بمحتوى علمي متميز وأسلوب تعليمي فعال".

محاور رئيسية

وفي إجابتها على سؤال حول المحاور الأساسية التي ستركز عليها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً خلال العام الدراسي الجديد، قالت عائشة ميران: "سيكون النمو أحد أهم المحاور، إذ سيتم التركيز على تعزيز مكانة دبي وجهةً دولية جاذبة لمزودي الخدمات التعليمية المشهود لهم بالكفاءة، مع إتاحة خيارات متنوعة تلبي احتياجات أولياء الأمور".

وأشارت إلى أن هذا الاهتمام يأتي في إطار وجود نمو ملحوظ في أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم في دبي خلال العامين الماضيين، وبأرقام قياسية لاسيما خلال العام الدراسي الماضي، بلغت 16% في قطاع مراكز الطفولة المبكرة، و12% في كل من قطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي، و25% في عدد الطلبة الدوليين القادمين من خارج الدولة للدراسة الجامعية في دبي.

كما أشارت ميران إلى أن دعم مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أهم المحاور التي ستعنى بها الهيئة، لافتةً إلى افتتاح 39 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن منظومة التعليم الخاص، وتشمل ⁠6 مدارس خاصة جديدة، ⁠29 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، و⁠ أربع جامعات دولية جديدة من بينها أول جامعة صينية بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

جودة التعليم وبناء الشراكات

وسيكون عنصر الجودة من أبرز العناصر التي سيتم التركيز عليها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية سواء خلال العام الدراسي الجديد، وذلك وفق ما أكدته المدير العام للهيئة، حيث قالت: "سنعمل خلال العام الدراسي الجديد على توفير المزيد من الفرص التعليمية بجودة عالية للطلبة الإماراتيين المتميزين في دبي، وسنحرص على بناء المزيد من الشراكات مع الجهات الداعمة، منوهةً ببرنامج دبي للطلبة المتميزين الذي يوفر أكثر من 400 مقعدٍ دراسي للطلبة الإماراتيين المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد (2024- 2025) بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية في مدارس ذات جودة عالية"، مشيرة إلى أن هناك المزيد من المدارس الخاصة رحَّبت بالانضمام إلى البرنامج للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت عائشة ميران أنه في ظل نجاح منظومة ضمان الجودة في دبي نحو تعزيز مبادئ الشفافية، والمحاسبة، ونشر ثقافة جودة التعليم لدى المدارس وأولياء الأمور والمجتمع، فإن الهيئة تعتزم التركيز خلال العام الدراسي الجديد على تعزيز دور هذه المنظومة في توفير الدعم للمدارس التي تحتاج إلى تطوير، ومتابعة خططها لتحسين الأداء، مع منح اهتمام خاص للمدارس التي تستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين، وكذلك متابعة جودة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية، والتركيز على متابعة جودة حياة الطلبة، وجودة حياة المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية في المنظومة التعليمية، مع الاستمرار في العمل على تجاوز التوقعات ورفع سقف الأهداف لإثراء تجارب التعليم والتعلم لجميع الطلبة بأعلى معايير الجودة.

واختتمت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي حديثها بالتأكيد على مواصلة الهيئة مساعيها الحثيثة للارتقاء بتجارب المتعاملين معها ورفع مستوى جودة خدماتها الحكومية المقدَّمة لمجتمع التعليم في دبي وكذلك المتاحة لأولياء الأمور، وفق أعلى معايير جودة الأداء.