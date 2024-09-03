الهلال الأحمر الإماراتي يعزز مواهب الأيتام من خلال مبادرة «لون حلمهم»

تشارك مبادرة "لون حلمهم"، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتعزيز ودعم مواهب الأيتام وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم وتنميتها، في النسخة الـ21 من أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "استدامة وتراث.. بروح متجددة".

وتكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأكثر من 125 ألف يتيم في أكثر من 20 دولة حول العالم بينهم العديد من الذين يتمتعون بمواهب وإبداعات فنية للمشاركة في المعرض.

ومنذ إطلاقها، شارك أكثر من 160 يتيما من 6 دول هي "الأردن والعراق ومصر وقيرغيزستان والهند وتوجو" في فعاليات المبادرة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة خولة للفن والثقافة، ويشارك الفنانون الصغار في المعرض الفني الثاني للأيتام المكفولين.

ويتيح المعرض، الفرصة للجمهور لاستكشاف أحلام وإبداعات الأطفال من خلال مجموعة متنوعة من اللوحات والرسومات التي تعكس ثقافات دولهم المختلفة وتجسّد مفهوم الصيد والفروسية، كما يمكن للزوار شراء اللوحات أو التبرع لدعم الأيتام ما يُسهم في تنمية مواهبهم الفنية.

وفي إطار دعم المواهب الشابة، يشارك اثنان من الأيتام المكفولين من الأردن في جناح الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم عروض رسم حي أمام الجمهور خلال أيام المعرض.