الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والمد الثاني عند الساعة 01:49

والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 19:51، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39 والمد الثاني عند الساعة 22:47 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 04:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 31 75 15

دبي 45 32 70 15

الشارقة 45 29 80 20

عجمان 44 30 85 25

أم القيوين 44 28 75 20

رأس الخيمة 44 28 80 25

الفجيرة 34 30 80 55

العـين 44 30 60 15

ليوا 44 28 85 20

الرويس 38 31 75 45

السلع 39 32 70 35

دلـمـا 42 33 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 42 32 80 35

أبو موسى 43 31 85 35.