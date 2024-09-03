"باشا كوفي" تتوسع نحو أوروبا عبر افتتاح بوتيك جديد بقيمة 20 مليون يورو في شارع الشانزليزيه في باريس

(MENAFN
- mslgroup) تستعد "باشا كوفي"، علامة القهوة الرائدة التي تأسست في مراكش عام 1910، لافتتاح بوتيك رئيسي لها في شارع الشانزليزيه في باريس بحلول الربع الأخير من العام 2024. ويمثل هذا الإطلاق الذي طال انتظاره لحظة محورية في مسار توسع العلامة التجارية على المستوى العالمي، التي تخطو بجرأة نحو السوق الأوروبية، حيث تُصدّر منتجاتها إلى 17 دولة.
وبعد انطلاقها وتوسعها دولياً في سنغافورة أواخر عام 2019 بعيداً عن مقرها في مراكش، توسعت "باشا كوفي" على نحو متسارع في آسيا، حيث افتتحت فروعاً رئيسية لها في هونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية. كما حققت العلامة التجارية تقدماً كبيرًا في منطقة الخليج العربي، حيث افتتحت بوتيكات في دبي وأبوظبي والدوحة والكويت. وتواصل "باشا كوفي" مسيرتها الإرثية المتميزة، مع 24 موقعاً في 12 مدينة حول العالم، وبفريق عالمي يضم أكثر من 2000 موظف.
وعبر طه بوقديب، الرئيس التنفيذي لـ"في 3 غورميه"، عن سعادته بافتتاح البوتيك الجديد قائلاً: "شهدت "باشا كوفي" نمواً مذهلاً منذ افتتاح أول فرع دولي لها في سنغافورة عام 2019. أصبحنا علامة تجارية رائدة ومعروفة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط، ونستعد الآن لتحويل تركيزنا نحو أوروبا". وأضاف قائلاً: "نتطلع لتكون أوروبا نقطة التركيز في استراتيجيتنا للتوسع العالمي، ويعد افتتاح هذا البوتيك الرئيسي بداية هذه المسيرة، إذ وضعنا خطط لافتتاح بوتيكات أخرى في القارة عام 2025 وما بعده".
توسيع نطاق الحضور العالمي لـ "باشا كوفي"
ويعد بوتيك "باشا كوفي" في الشانزليزيه في باريس بمثابة استثمار بقيمة 20 مليون يورو، مشكلاً فصلاً جديداً في تاريخ العلامة، وذلك في إطار مواصلة استراتيجيتها التوسعية وتعزيز حضورها عبر الوجهات البارزة والمدن الكبرى حول العالم. وسيتألف البوتيك الجديد في باريس من ثلاثة طوابق تشغل مساحة 1500 متراً مربعاً، متضمناً بوتيكاً ومنصة للطلبات الخارجية وصالة مخصصة لاحتساء للقهوة. وتوسيعاً لعروضها، توفر العلامة قوائم خاصة وحصرية لتناول طعام الغداء في بوتيك الشانزليزيه- باريس.
ودعماً لمسار التوسع الذي تنتهجه "باشا كوفي" على المستوى الدولي، تم توفير مرافق جديدة في مواقع استراتيجية مثل مراكش وسنغافورة، ما يزيد من قدرة هذه العلامة التجارية الرائدة على تطوير أعمال البحث والتطوير المتقدم، وتطوير الإنتاج والإشراف على عمليات تحميص القهوة. وستزود هذه المرافق عملائها بالقهوة المحمصة الطازجة، والمتوفرة بشكل استراتيجي بالقرب من مواقع "باشا كوفي" حول العالم. كما يجري التخطيط لافتتاح مرافق إضافية للبحث والتطوير والتحميص في الشرق الأوسط وأوروبا لتعزيز سلسلة إمداداتها.
واستكمالاً لمسار النمو القوي على أساس سنوي عبر منطقة الخليج العربي وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا، حققت "باشا كوفي" أرباحاً ملحوظة عام 2023، بإيرادات سنوية بلغت 95.5 مليون دولار وأرباح بعد الضريبة (PAT) سجلت 2.2 مليون دولار (معتمدة من ACRA). وبحلول نهاية عام 2024 ستكون قد أضافت إلى فروعها الحالية بوتيكات جديدة في هونغ كونغ وجاكرتا وكوالالمبور وسنغافورة وسيول (تشونغدام دونغ) وباريس.
وتستعد علامة "باشا كوفي" لنمو أكبر عام 2025، مع خطط لافتتاح فروع لها في أسواق جديدة تشمل طوكيو (جينزا) وماكاو والمملكة العربية السعودية. وتهدف بحلول عام 2030 لتوسيع حضورها في جميع العواصم الكبرى حول العالم.
ويضيف طه بوقديب، الرئيس التنفيذي لـ"في 3 غورميه" قائلاً: " تحافظ "باشا كوفي" على التزامها بتوفير تجربة قهوة فريدة تكريماً لتراثنا الغني وتجسيداً لعراقة الماضي، مع استشراف المستقبل، بالتزامن مع حرصنا على مواصلة مسارنا نحو النمو والتوسع". واستكمل حديثه بالقول: "تعد علامتنا التجارية مرادفاً مرموقاً لقهوة آرابيكا النقية بنسبة 100%، والتي يفضلها ضيوفنا. ويعد افتتاح هذا البوتيك الرئيسي الجديد في باريس مجرد بداية لفصل جديد غني بالتجارب الشيّقة، حيث ننقل عالم "باشا كوفي" إلى المزيد من المدن وعشاق القهوة حول العالم".
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