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ضربة موجعة.. برشلونة يترقب نتائج فحص نجمه الصاعد بعد إصابته مع إسبانيا

9/3/2024 8:13:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في تطور مفاجئ يعزز من مخاوف برشلونة وأنصاره، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، الثلاثاء 3 سبتمبر، عن إصابة فيرمين لوبيز، نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، أثناء معسكر المنتخب.

اللاعب الذي كان يعد من أبرز المواهب الصاعدة، اضطر لمغادرة المعسكر على الفور بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وحسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية، فإن لوبيز يعاني من إصابة قد تكون خطيرة، حيث يخضع حالياً لفحوصات بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى الضرر، وسط توقعات بتعرضه لتمزق عضلي.

ورغم عدم صدور تصريحات رسمية حول فترة غيابه، تشير التوقعات إلى أن هذه الإصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة غير معلومة.

وقد تم استدعاء بابلو توري لتعويض غياب لوبيز في تشكيلة المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً، ما يزيد من تعقيد الموقف لبرشلونة الذي يعتمد على لاعبه الشاب في العديد من المباريات.

برشلونة، الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/2025 برصيد 12 نقطة، قد يواجه تحديات كبيرة في حال تأكد غياب لوبيز لفترة طويلة، خاصة مع اقتراب مباريات حاسمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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