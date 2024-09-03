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محمد نعيم الباز.. نجم فلسطيني جديد يسقط ضحية للقصف الإسرائيلي

9/3/2024 8:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وفاة محمد نعيم الباز، لاعب فريق أهلي غزة، نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة.

وأكد الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الباز، معبراً عن حزنه العميق لفقدان اللاعب الشاب.

محمد نعيم الباز ليس اللاعب الأول الذي يفقد حياته مؤخرًا، حيث سبقته وفاة عدد من زملائه الرياضيين، مثل حازم الغلبان، لاعب اتحاد خان يونس، وشادي أبو العراج، حارس مرمى مركز شباب خان يونس، بالإضافة إلى طه كلاب، المدير الفني السابق للفريق ومدير قطاع الناشئين في النادي، ومحمد بركات، كابتن النادي.

ولم تقتصر الهجمات المستمرة منذ السابع من أكتوبر على الأرواح فحسب، بل طالت البنية التحتية الرياضية في غزة، حيث تعرضت الملاعب والصالات الرياضية للتدمير جراء القصف، مما أثر بشكل كبير على قطاع الرياضة الفلسطينية وترك أثراً عميقاً في نفوس الرياضيين وأسرهم.

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