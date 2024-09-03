محمد نعيم الباز.. نجم فلسطيني جديد يسقط ضحية للقصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وفاة محمد نعيم الباز، لاعب فريق أهلي غزة، نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة.
وأكد الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الباز، معبراً عن حزنه العميق لفقدان اللاعب الشاب.
محمد نعيم الباز ليس اللاعب الأول الذي يفقد حياته مؤخرًا، حيث سبقته وفاة عدد من زملائه الرياضيين، مثل حازم الغلبان، لاعب اتحاد خان يونس، وشادي أبو العراج، حارس مرمى مركز شباب خان يونس، بالإضافة إلى طه كلاب، المدير الفني السابق للفريق ومدير قطاع الناشئين في النادي، ومحمد بركات، كابتن النادي.
ولم تقتصر الهجمات المستمرة منذ السابع من أكتوبر على الأرواح فحسب، بل طالت البنية التحتية الرياضية في غزة، حيث تعرضت الملاعب والصالات الرياضية للتدمير جراء القصف، مما أثر بشكل كبير على قطاع الرياضة الفلسطينية وترك أثراً عميقاً في نفوس الرياضيين وأسرهم.
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