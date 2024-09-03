بين رفض الأهلي وترحيب الزمالك.. صفقة الفلسطيني عمر فرج تُشعل الميركاتو المصري

أفاد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تقترب من إتمام التعاقد مع اللاعب الفلسطيني عمر فرج، مهاجم فريق آيك سالونا السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



تأتي هذه الصفقة كجزء من استراتيجية النادي الأبيض لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

التنافس على ضم عمر فرج

وكان اللاعب قد في مفاوضات مع الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، لكن الصفقة توقفت بناءً على رغبة المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر.



في المقابل، استغل الزمالك الفرصة للدخول في مفاوضات مع نادي آيك سالونا، ونجح في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي السويدي.

تفاصيل الصفقة وشروطها

وفقًا للمصدر، تم الاتفاق على أن يتم دفع قيمة الصفقة على دفعتين، حيث أكدت إدارة الزمالك أنها ستقوم بإرسال العقود إلى اللاعب خلال الساعات المقبلة لتوقيعها.



ومن المتوقع أن ينضم عمر فرج إلى تدريبات الزمالك بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الفلسطيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يواجه منتخبا كوريا الجنوبية والأردن.

وأعطى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقته على التعاقد مع عمر فرج، مشيرًا إلى أن اللاعب سيتم قيده كلاعب مصري، مما يمنح الزمالك مرونة إضافية في تشكيلته للموسم الجديد.

أرقام عمر فرج مع آيك سالونا

شارك عمر فرج، البالغ من العمر 22 عامًا، في 18 مباراة مع نادي آيك سالونا السويدي هذا الموسم، سجل ثلاثة أهداف

وصنع هدفين آخرين.



ويلعب الفريق السويدي حاليًا في منتصف موسمه، مما يعني أن اللاعب في حالة جاهزية للمشاركة الفورية مع الزمالك.

تعزيزات إضافية

وكان نادي الزمالك تعاقد أيضًا مع المغربي محمود بنتايك، قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.



تعكس هذه التعاقدات حرص الزمالك على تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين في إطار التحضير للموسم المقبل والمنافسات المحلية والدولية.

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