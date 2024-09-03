منتخبنا للمبارزة يحصد 6 ميداليات ملونة في بطولة غرب آسيا بالأردن

حصد لاعبو الإمارات للمبارزة، 6 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات وفضية وبرونزية، في منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين والأشبال والبراعم، والتي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمان.

وتوج كل من فارس البلوشي بذهبية سلاح الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، وعبدالله الكندي بميداليتين الأولى ذهبية سلاح السابر لفئة تحت 17 سنة وفضية سلاح السابر لفئة تحت 15 سنة.

ومن الإناث توجت أصيلة الزعابي بذهبية سلاح السابر لفئة تحت 17 سنة ، أما الهيام البلوشي فتوجت ببرونزية سلاح الفلوريه لفئة تحت 17 سنة ، فيما جاءت مفاجأة البطولة من المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية عبدالله السماحي حيث حصل على ذهبية غرب آسيا بعد فوزه في منافسات سلاح الابيه لفئة تحت 11 سنة ليكون أول إماراتي يظفر بذهبية آسيا في فئته.

وخاض اللاعب السماحي ثلاثة نزالات ببسالة وثبات مع نظرائه من عُمان والأردن وفاز بهم وانتزع الذهبية في اليوم الأول للمنافسات.

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