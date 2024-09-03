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نيوم تلهم الأخضر.. الكشف عن القميص الجديد لمنتخب السعودية

9/3/2024 8:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن القميص الجديد لمنتخب السعودية، الذي سيرتديه اللاعبون في المباريات المقبلة، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2026.

ويتميز القميص الجديد بتصميم مستوحى من مدينة نيوم، رمز الطموح والمستقبل، بالإضافة إلى رموز من التراث السعودي مثل النمر العربي، رمز الشجاعة والإقدام.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتواجد فيه المنتخب السعودي في معسكر إعدادي بجدة، انطلق يوم الجمعة 30 أغسطس، استعداداً لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق التأهل للمرة الثالثة على التوالي بعد مشاركتيه في بطولتي 2018 و2022.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتنافس مع منتخبات قوية مثل اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.

ويتوقع أن يجذب القميص الجديد انتباه الجماهير ويعزز الروح القتالية لدى اللاعبين في هذه المنافسات المهمة.

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