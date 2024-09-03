وكالات إغاثة: السودان على أعتاب أزمة جوع تاريخية

حذرت وكالات إغاثة، اليوم، من أن السودان يواجه حالة طوارئ بسبب الجوع وسط استمرار حربه الأهلية، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي فشل في التحرك حيالها.

وقال بيان صدر اليوم عن المجلس النرويجي للاجئين، وشركاء آخرين: «لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحاً، السودان يعاني أزمة مجاعة ذات أبعاد تاريخية، ورغم ذلك، فإن صوت الصمت يصم الآذان».

وتعد مسألة معاناة السودان مما وصفه الخبراء بالمجاعة أمراً معقداً، ولكن وكالات الإغاثة تعتقد أنه لا يمكن للعالم انتظار إعلان رسمي قبل إطلاق المزيد من المساعدات.

وأضاف البيان أن «الناس يعانون الموت جوعاً كل يوم، ورغم ذلك يظل التركيز حول الجدل الدلالي والمسميات القانونية».

وتشمل معايير المجاعة وفاة أربعة من بين كل عشرة آلاف طفل جوعاً كل يوم، أو معاناة أكثر من 30% من السكان من نقص التغذية.

ومن الصعب تحديد ذلك في حالات الصراع، كما هو الوضع في السودان، حيث العراقيل تعوق عمل منظمات الإغاثة، التي لا يمكنها الوصول إلى الجميع.