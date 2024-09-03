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الخرابشة: دراسات لتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها لنظام ذكي

9/3/2024 8:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بأن 27% من الكهرباء المستهلكة بالمملكة مصدرها الطاقة المتجددة، موضحا أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء قرار سابق صدر عام ٢٠١٩ حول وقف منح أي موافقات جديدة لمشاريع الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن (1) ميجاواط.

وقال الخرابشة خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء بعنوان: " نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي"، إنه يعد أحد أهم القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة، مبينا أن القرار جاء بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.

وأشار الوزير الى ان القرار جاء تلبية لتزايد الطلبات من قبل المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تلبي احتياجاتهم وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024، إضافة الى أن النظام الجديد يعالج الثغرات السابقة، منوها الى ان هناك برامج لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمصابين العسكريين للاستفادة من النظام الجديد الذي أوجد نوعا من المنافسة العادلة بين المصنع المحلي والمنتج المستورد.

وأضاف، أن العمل جارٍ على دراسات فنية تُعنى بتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها لنظام ذكي.

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