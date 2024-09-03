الخرابشة: دراسات لتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها لنظام ذكي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أكد وزير
الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بأن 27% من الكهرباء المستهلكة بالمملكة مصدرها الطاقة المتجددة، موضحا أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء قرار سابق صدر عام ٢٠١٩ حول وقف منح أي موافقات جديدة لمشاريع الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن (1) ميجاواط.
وقال الخرابشة خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء بعنوان: " نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي"، إنه يعد أحد أهم القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة، مبينا أن القرار جاء بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.
وأشار الوزير الى ان القرار جاء تلبية لتزايد الطلبات من قبل المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تلبي احتياجاتهم وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024، إضافة الى أن النظام الجديد يعالج الثغرات السابقة، منوها الى ان هناك برامج لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمصابين العسكريين للاستفادة من النظام الجديد الذي أوجد نوعا من المنافسة العادلة بين المصنع المحلي والمنتج المستورد.
وأضاف، أن العمل جارٍ على دراسات فنية تُعنى بتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها لنظام ذكي.
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