اتفاقيات دعم لمياهنا ووادي الأردن بـ 52 مليون دولار

MENAFN - Khaberni) خبرني -رعى المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الثلاثاء في وزارة المياه والري 3 أيلول 2024 توقيع اتفاقيات دعم وتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الأولى بقيمة 35 مليون دولار امريكي لخفض الفاقد المائي وتحسين التزويد وبمساهمة ذاتية من شركة مياهنا بقيمة 10,5 مليون دولار وقعتها لورا جونزالز مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس محمد العوران الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن/مياهنا والثانية وقعها امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اتفاقية تنفيذ أعمال تأهيل لحوالي 13 كيلومترا من قناة الملك عبدالله بقيمة إجمالية بلغت 10,9 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال أحد اتفاقيات ال FARA تحت مشروع خفض الفاقد المائي وبمساهمة اضافية من الحكومة الالمانية من خلال بنك الاعمار الالماني (KFW) بقيمة 4,4 دولار بحضور امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وممثلين آخرين من الوكالة وعدد من المسؤولين.

وأشار الوزير الى ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري وانطلاقا من التوجيه الملكي بضرورة وتعزيز المصادر المائية وخفض فاقد المياه وضمان المحافظة عليها بما يضمن توفيرها لغايات الشرب للمواطنين ضمن خطط الوزارة لتطوير المنظومة المائية وكذلك للري للمزارعين خاصة في وادي الاردن ودعم المزارعين وخلق كل الظروف المناسبة كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية وتماشيا مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الى ما دون الـ 25 %بدعم من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي USAID ، مؤكدا ان هذه الاتفاقيات ضمن مشاريع خفض الفاقد ستسهم في تعزيز كميات المياه للشرب والري والحد من الفاقد وتطوير المرافق المائية في وادي الاردن وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله بما يسهم في زيادة امدادات مياه الري للمزارعين من المياه المخصصة من القناة.

وأعرب الوزير عن امتنانه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية ، مشيدا بالجهود المتواصلة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وفريقها ، وكذلك الجانب الألماني خاصة بنك الاعمار الألماني KFW، مبينا ان دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه كان له عظيم الدور في حماية مصادر المملكة المائية المحدودة ومواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة، مما يعزز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في المياه ، من خلال توفير الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات وخفض الفاقد لتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها قطاع المياه في سبيل بناء قطاع مياه مرن ومستدام والحفاظ عليه آمنًا لملايين العائلات في شتى أنحاء المملكة التي تعتمد عليه بشكل كبير.

وتهدف الاتفاقية الاولى الى خفض الفاقد المائي ورفع أداء ومستوى خدمات التزويد من خلال تحديث البنية التحتية وتحسين ادارتها واستدامتها وتحسين ظروف تشغيل الشبكة بالإضافة الى تحديث أنظمة إمدادات المياه وتوزيعها واعتماد تقنيات متقدمة لتقليل الفاقد من المياه، كما تهدف إلى بناء خط ناقل من بئر الحلابات في منطقة الأزرق - خو لتزويد 5 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

كما وقع امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اتفاقية تنفيذ أعمال تأهيل لحوالي 13 كيلومترا من قناة الملك عبد الله بقيمة إجمالية بلغت 10,9 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال أحد اتفاقيات ال FARA تحت مشروع خفض الفاقد المائي وبمساهمة اضافية من بنك الاعمار الالماني (KFW) بقيمة 4,4 دولار من الملحق الممول من الحكومة الالمانية من خلال البنك الالماني ليتم تنفيذها على مدار عامين من خلال مقاولين محليين.

وتهدف الاتفاقية الثانية الى خفض الفاقد المائي والحد من الاستخدام غير المشروع والاعتداءات التي تتعرض لها قناة الملك عبد الله وتحسين الخدمات المقدمة. كما وستعمل على تحسين أداء الجزء الشمالي من القناة والحد بشكل كبير من خسائر المياه

من خلال معالجة العجز المادي وتحسين المرافق الهيدروليكية وأنظمة التحكم. ويتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3,34 مليون متر مكعب من المياه إضافية سنويا والتي سيتم إعادة تخصيصها لزيادة التزويد المائي في المحافظات الرئيسية التي تزودها القناة بما في ذلك عمان وإربد والبلقاء.



ومن جهتها قالت لورا جونزالز مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : (نسعى جاهدين إلى توفير كافة اشكال الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض نسبة فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير ادارة المصادر المائية للمملكة على المدى الطويل وذلك في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل وتعزيز الاستقرار والأمن المائي في المملكة).

وتهدف تلك المشاريع على المدى الطويل الى تحسين إدارة كميات التزويد المائي لكل محافظة إضافة إلى تحسين تخطيط الاحتياجات والكميات المستقبلية مما سيسهم في رسم ودعم الاستراتيجية المائية، هذا بالإضافة الى دعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2% للوصول إلى تحقيق النسبة المرجوة والبالغة 25% بحلول عام 2040.